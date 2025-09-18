Exigen solución a inundaciones en Tampico y Madero

Cansados de vivir bajo el agua cada temporada de lluvias, vecinos de los fraccionamientos Flamboyanes y Sauces, así como de colonias aledañas, en los límites de Tampico y Ciudad Madero, se manifestaron para exigir a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) una solución definitiva al problema de inundaciones que afecta a cientos de familias.

Carlos Alberto Lira Lozano, habitante del lugar, señala que desde 2022 han entregado oficios y un acopio de firmas al Cabildo de Tampico, cerca de 200 de las más de mil familias afectadas, sin que hasta la fecha haya una respuesta clara.

Denunciaron que la falta de mantenimiento y la insuficiencia del drenaje pluvial provocan que, con cada lluvia, calles como el camino viejo al Arenal, entre avenida Monterrey y Puerto de Manzanilla, queden anegadas durante días, impidiendo el tránsito vehicular y peatonal, tomando en cuenta que son cientos de estudiantes los afectados, ya que ahí se encuentra la escuela CBTA 12.

Además de las afectaciones a la movilidad, los vecinos subrayaron que la situación representa un riesgo sanitario, pues las aguas estancadas favorecen la propagación de enfermedades virales y gastrointestinales.

“No se puede vivir así; ya nos manifestamos antes y no fuimos escuchados, por eso ahora vamos a llevar las firmas directamente a la Ciudad de México, incluso hasta la Presidencia de la República, para que nos atiendan”, advirtieron los inconformes.

Los colonos criticaron la falta de atención de la Comapa y reiteraron que continuarán con las movilizaciones pacíficas hasta que se garantice una obra de ampliación y desazolve en los canales pluviales de la zona, lo que permita la correcta fluidez del agua y ponga fin a un problema que, aseguran, han enfrentado durante años sin respuesta de las autoridades locales.

