Expertos rechazan regulación municipal para paneles solares

La propuesta plantea que los ayuntamientos supervisen la instalación de sistemas fotovoltaicos mediante dictámenes estructurales y autorizaciones de municipios

Expertos del sector energético advirtieron que la iniciativa para someter la instalación de paneles solares a nuevos permisos municipales generará más burocracia, mayores costos para las familias y duplicará funciones que actualmente ya son reguladas por instancias federales, por lo que consideraron que la propuesta carece de sustento técnico y debe replantearse.

La iniciativa, promovida por la diputada local de Morena, Lucero Deosdady Martínez López, plantea que los 43 ayuntamientos de Tamaulipas supervisen la instalación de sistemas fotovoltaicos mediante dictámenes estructurales, memorias de cálculo y autorizaciones emitidas por las autoridades municipales.

Sin embargo, especialistas del sector señalaron que la propuesta fue elaborada sin estudios de campo ni consultas con empresas dedicadas a la instalación de paneles solares, lo que, afirmaron, evidencia un desconocimiento sobre el funcionamiento de esta industria.

El empresario energético Romualdo Andrés Salazar Dragustinovis sostuvo que la iniciativa mezcla conceptos relacionados con la seguridad estructural de los inmuebles y las instalaciones eléctricas, lo que genera incertidumbre sobre el alcance real de la regulación.

Además, consideró que el proyecto invade atribuciones ya establecidas a nivel federal, al recordar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con normas y protocolos para autorizar las interconexiones y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

"El municipio y el Estado no tienen las facultades ni competencias para esto; se trata de una duplicidad total de funciones", afirmó.

Aunque la legisladora ha rechazado que la iniciativa represente la creación de un "impuesto al sol", especialistas advirtieron que cualquier dictamen o permiso emitido por Protección Civil Municipal implicaría un costo administrativo que terminaría siendo absorbido por el usuario final, ya sea de manera directa o indirecta.

Asimismo, señalaron que los nuevos requisitos prolongarían los tiempos de instalación, que actualmente oscilan entre tres y cinco semanas, al incorporar un trámite que, aseguraron, ningún municipio del país cuenta hoy con la capacidad técnica para procesar.

Los representantes del sector precisaron que no se oponen a fortalecer la regulación ni a la certificación de las empresas instaladoras, pero rechazaron la creación de nuevos candados burocráticos que, a su juicio, no incrementan la seguridad y sí encarecen el acceso a la energía solar.

Finalmente, hicieron un llamado a que la iniciativa sea revisada, respaldada con estudios técnicos y discutida con especialistas antes de continuar su análisis en el Congreso, a fin de evitar afectaciones al desarrollo de las energías renovables y a la economía de las familias tamaulipecas.