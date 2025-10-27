Cerrar X
Tamaulipas

Extraen una tonelada de basura espacial de SpaceX en zona costera

En coordinación con Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se llevó a cabo la recolección de más de 13 toneladas de residuos en costas de la entidad

  • 27
  • Octubre
    2025

Como parte de los esfuerzos por la conservación de la biodiversidad en México, se extrajo más de una tonelada de basura espacial de SpaceX en las playas de Tamaulipas.

De acuerdo con Conibio Global A.C., se trabajó en colaboración con técnicos comunitarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y voluntarios desde el pasado mes de marzo.

Se estipuló que cada semana se realizarían al menos dos jornadas de limpieza, para mantener el programa permanente de monitoreo ecológico en la zona. 

Resultado de estas jornadas se recaudaron más de 13 toneladas de residuos, siendo el vidrio el material predominante. De esto, al menos una tonelada de basura corresponde a basura espacial, la cual proviene de estructuras utilizadas en actividades espaciales de la empresas del millonario Elon Musk.

También se reportó que casi 250 ejemplares de aves marines, delfines y tortugas fueron sepultadas tras sufrir ingesta de plásticos, enfermedades y posibles efectos secundarios de las explosiones de cohetes espaciales de SpaceX.

A través de redes sociales, la asociación afirmó que el trabajo coordinado con la comunidad, refleja el compromiso compartido por garantizar un Golfo de México limpio, seguro y lleno de vida.

 


