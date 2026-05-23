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Tamaulipas

Fallece persona electrocutada en zona inundada de Matamoros

Distintas corporaciones acudieron al sitio para atender la situación; sin embargo, las labores de levantamiento del cuerpo se complicaron por el nivel del agua

  • 23
  • Mayo
    2026

Una persona perdió la vida presuntamente a causa de una descarga eléctrica en la Calle 16, entre Laguna Jasso y Profe. Romero, a un costado de un comercio identificado como “Terraza”.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en un área que permanece inundada tras las recientes lluvias registradas en la ciudad, lo que habría generado condiciones de riesgo en la zona.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para atender la situación; sin embargo, las labores de levantamiento del cuerpo se han visto complicadas debido al nivel del agua acumulada en el sector.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni han confirmado oficialmente las causas del fallecimiento, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información.


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