Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_25_at_9_49_08_PM_1_5c542c1bf6
Tamaulipas

Menor fallece en Reynosa durante persecución armada

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindarle auxilio; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales

  • 25
  • Abril
    2026

La violencia continúa sin freno en Reynosa, donde un adolescente de 17 años perdió la vida la noche de este sábado tras ser alcanzado por una bala durante una persecución con detonaciones en el fraccionamiento Los Muros.

Persecución termina en tragedia

De acuerdo con los primeros reportes, el menor caminaba junto a su madre y su pareja sentimental quien llevaba a su bebé en brazos cuando se registró una persecución en la que presuntamente participaban elementos de la Guardia Estatal tras un vehículo gris. En medio del intercambio de disparos, el joven fue impactado en el tórax y cayó herido.

El hecho fue reportado alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles Querétaro y Campeche. Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindarle auxilio; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

WhatsApp Image 2026-04-25 at 9.49.08 PM (1).jpeg

La zona, ubicada cerca del tianguis de Los Muros, fue acordonada por autoridades mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Testigos relataron que, durante la persecución, los elementos estatales presuntamente disparaban contra los ocupantes del vehículo, cuando el menor, que caminaba con su familia, fue alcanzado por una bala. “Me pegaron, me hirieron”, habría gritado el joven antes de desplomarse, según versiones en el lugar.

Indignación por víctima colateral

La madre del adolescente se desmayó tras presenciar los hechos y fue atendida por paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja, mientras familiares recibían apoyo en el sitio.

Autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en este caso que ha generado indignación, al tratarse de una víctima colateral en medio de un hecho violento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_26_at_12_19_00_PM_63f6f4a686
Jubilados alzan la voz por pensiones y reglamento de tránsito
Whats_App_Image_2026_04_26_at_12_19_31_1_ae8c41f157
Garantizan continuidad de despensas en colonias de Reynosa
diocesis_matamoros_reynosa_conmemora_15_anos_consagracion_6edf79320d
Diócesis de Matamoros-Reynosa conmemora 15 años de consagración
publicidad

Últimas Noticias

EH_COLLAGE_dee59b5db7
Estos son los partidos de los cuartos de final del Clausura 2026
Captura_de_pantalla_2026_04_26_223316_9cc9ede883
EUA ataca a presunta lancha con drogas en el Pacifico y mata a 3
escena_cristian_castro_357aba0d2a
Victoria Kühne y Cristian Castro revelan que tienen una relación
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_24_at_6_26_26_PM_d1523429d3
Busca Colosio frenar 'demoliciones' injustificadas en el Estado
th_4_18c937effd
Tim Hortons inaugura nueva sucursal en Parque Fundidora
IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
publicidad
×