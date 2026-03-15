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Tamaulipas

Falta de señalización genera caos vial: Desarrollo Urbano

No obstante, autoridades también mencionaron que parte de la confusión que se presenta en las avenidas puede deberse a descuidos de los conductores

  • 15
  • Marzo
    2026

La falta de pintura en las divisiones de carriles en algunas avenidas de la ciudad ha comenzado a generar confusión entre los automovilistas y problemas en la circulación vehicular, situación que ha sido reconocida por autoridades municipales.

Señalan obras de vialidad como posibles causas del problema vial

Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano, Alfonso Treviño, señaló que una de las posibles causas de este problema se relaciona con trabajos que se han estado realizando en materia de movilidad y supervisiones en distintas vialidades de la ciudad, lo que ha implicado intervenciones y adecuaciones en algunas avenidas importantes.

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Explicó que en diversos puntos se han llevado a cabo labores de pintura y señalización por parte del área de movilidad, particularmente en zonas donde recientemente se han inaugurado obras o se han realizado modificaciones en la infraestructura vial.

No obstante, el funcionario también mencionó que parte de la confusión que se presenta en las avenidas puede deberse a descuidos por parte de los conductores, como el uso del teléfono celular mientras manejan u otras distracciones al volante.

Ante esta situación, autoridades municipales continúan supervisando las condiciones de las vialidades para mejorar la señalización y garantizar una circulación más segura para automovilistas y peatones


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