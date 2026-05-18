Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL

Otra vez en Allende se registró un megadecomiso de huachicol, luego de que autoridades federales aseguraran más de 1.2 millones de litros de hidrocarburo en un predio utilizado para el almacenamiento y procesamiento ilegal de combustible.

El operativo se realizó en la comunidad de Los Sabinos, donde elementos del Gabinete de Seguridad federal localizaron un inmueble presuntamente utilizado para la comercialización ilícita de gasolina, diésel y hasta posible petróleo.

La acción inició el jueves 14 de mayo, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, detectaron movimientos sospechosos en un predio ubicado sobre la calle Benito Juárez número 55.

En el acceso al inmueble, los agentes interceptaron una pipa y detuvieron a Santos “N”, Azael “N” y Elías “N”, quienes no pudieron acreditar la legal procedencia del combustible que transportaban.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de cateo que fue ejecutada el sábado 16 de mayo con apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Civil y Policía municipal de Allende.

Aunque inicialmente el Gabinete de Seguridad reportó el aseguramiento de 435,500 litros de hidrocarburo, una fuente federal confirmó a El Horizonte que la cantidad real rebasa los 1.2 millones de litros.

Dentro del predio también fue localizado un centro de procesamiento de combustible equipado con infraestructura de grandes dimensiones.

Se trata del segundo megadecomiso de huachicol registrado en Allende en menos de un año. El pasado 17 de junio de 2025, autoridades federales aseguraron otros 1.2 millones de litros de hidrocarburo en un predio de la comunidad Los Magueyes.

Ambos casos ocurrieron durante la administración del alcalde panista Eduardo Leal Buenfil.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el inmueble tenía conexión clandestina con ductos de Pemex ni se ha identificado públicamente a la red responsable de operar el sitio.

Esto es lo decomisado por las autoridades:

⁠321,700 litros de sustancia color amarillo

343,000 litros de sustancia color ámbar

450,000 litros de sustancia color ámbar

7 tractocamiones

12 frac tanks

10 pipas

5 tolvas

570 cubitanques

1 analizador de combustible

1 analizador automático de punto de inflamación

3 laptops

⁠Diversa documentación

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