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Coahuila

Personas en prisión preventiva ya emitieron su voto en Coahuila

Es la primera vez que el ejercicio se realiza de manera simultánea en todo el estado; el mecanismo busca garantizar los derechos político-electorales.

  • 21
  • Mayo
    2026

El proceso de votación anticipada para personas en prisión preventiva en Coahuila superó ya el 50 por ciento de participación, de acuerdo con cifras actualizadas del Instituto Nacional Electoral (INE).


Datos oficiales señalan que de las mil 640 personas registradas en la Lista Nominal para el Voto de Personas en Prisión Preventiva, 849 ya emitieron su sufragio desde el pasado  18  de mayo, lo que representa un avance del 51.76 por ciento, y por lo cual la jornada de votación continuará hasta el 24 del mismo mes. 


Además, el INE informó que en el esquema de voto anticipado general se registra una participación del 76.11 por ciento, luego de que 137 de las 181 personas inscritas ya ejercieron su derecho al voto.


Miguel Ángel Castillo Morales, encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila, explicó que el mecanismo busca garantizar los derechos político-electorales de personas que permanecen en prisión preventiva y que aún no cuentan con una sentencia condenatoria firme.

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El funcionario detalló que la votación se desarrolla al interior de siete centros penitenciarios estatales y del Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Mesillas, ubicado en Ramos Arizpe.


Indicó además que esta es la primera ocasión en que el ejercicio se realiza de manera simultánea en todos los penales de Coahuila, luego de que en procesos anteriores únicamente se implementaran pruebas piloto en un solo centro penitenciario.

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Castillo Morales señaló que el procedimiento se lleva a cabo mediante convenios de coordinación entre el INE y autoridades penitenciarias estatales y federales, quienes proporcionaron los listados de personas elegibles para participar en la elección de diputaciones locales.


El mecanismo deriva de una disposición emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar el acceso al voto a personas que mantienen vigentes sus derechos políticos mientras enfrentan procesos judiciales.


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