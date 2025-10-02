Cerrar X
Tamaulipas

Familias desalojadas claman justicia en Reynosa

Las súplicas no solo fueron dirigidas a las autoridades, mientras las autoridades se disponían a comenzar los operativos de desalojo

Al concretarse el desalojo, las familias de la colonia 23 de Marzo en Reynosa lanzaron gritos de súplica a las autoridades, recordando la promesa que les habían hecho de regularizar ese sector. Tras 11 años de ser habitado, finalmente apareció la dueña que reclama el derecho a la propiedad.

“Por favor necesitamos a Derechos Humanos, necesitamos no sé a quién recurrir, a la presidenta, ayúdenos por favor, creo que están cometiendo una injusticia, aquí ya tenemos 10 años”, expresó una de las vecinas durante el operativo.

Detrás de cada vivienda que está por ser destruida se encuentran las historias de sus ocupantes, quienes aseguran haberlo perdido todo en diversas circunstancias, razón por la cual se refugiaron en ese lugar que ahora también pierden.

“Yo enfermé de cáncer, todo fue en particular lo que se hizo, se nos fue un buen dinero ahí. Después mi esposo a los años pierde la vista de un ojo y ahorita están por operar del otro. Ya no pude pagar una renta, ya no pude trabajar porque tuve que llevarlo a un hospital. Yo aquí vivo”, relató María del Carmen, una de las desalojadas.

Las súplicas no solo fueron dirigidas a las autoridades, también a la divinidad, mientras la fuerza de la autoridad terrenal comenzaba a imponerse para llevar a cabo el desalojo.

La solicitud de los afectados es clara: que el sistema de gobierno actual haga valer la palabra de gobernar con humanismo, privilegiando primero a los pobres.

“Yo le pediría que volvieran a vernos a los que menos tienen. Justamente el gobierno es ver por los que menos tienen y aquí es donde está la prueba. Somos los que menos tenemos y no por no trabajar, sino por estar en enfermedades que nos llegan de repente, a veces hay que solventarlas con uno mismo. Yo le pediría a los que gobiernan que volteen a ver a los que menos tienen”, agregó María del Carmen.

Como medida de apoyo, por parte de la ciudad se habilitó el polideportivo municipal como refugio temporal para las familias desalojadas, aunque hasta el momento ninguna de ellas ha decidido acudir a ese espacio.


