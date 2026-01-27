Podcast
Nuevo León

Perfilan eliminar delito por difamación del Código Penal

El Congreso avanza para sacar del Código Penal los delitos contra el honor y llevarlos al ámbito civil, al considerar que frenan la libertad de expresión

  • 27
  • Enero
    2026

Para evitar que aquellos que practican la libertad de expresión sean amedrentados con la cárcel, en el Congreso del Estado ya se trabaja para eliminar del Código Penal los delitos de difamación, calumnia e injuria y que sean de ámbito civil.

Durante una mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado presidida por el diputado Javier Caballero, se mencionó que Nuevo León es uno de los dos únicos estados en México que mantiene estos tres delitos en su código penal, lo cual provoca un retroceso en la libertad de expresión.

“Se ha venido debatiendo durante el último año el tema de los delitos de calumnias, injurias y difamación que en su momento fueron incluidos en el Código Penal; no se ha avanzado en la Comisión para quitar o derogar este tipo de delitos porque estábamos esperando las modificaciones en el Código Civil".

“Ahorita estamos en posibilidad de avanzar porque todas las fracciones presentaron iniciativas al respecto donde se muestra un consenso claro que podemos avanzar en el tema de quitar o desechar del Código Penal estos delitos”, dijo Javier Caballero.

En la mesa de trabajo también estuvo presente el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Humberto Herdenson, quien destacó el interés del Poder Legislativo por eliminar las condenas de estos delitos conocidos “contra el honor”.

“Es muy bueno escuchar que es un tema en donde todos los partidos políticos han presentado sus puntos de vista; en realidad, la visita de nosotros obedece a que este tema es manejado por Naciones Unidas por muchos años para evitar la criminalización y la utilización de los delitos penales que pudieran afectar de manera especial a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas".

“Sería maravilloso escuchar que un estado tan importante como Nuevo León pudiera finalmente dar el paso y hacer la modificación; estaríamos felices de la vida para reconocer y pasar el mensaje al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra”, agregó Henderson.


