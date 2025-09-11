Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_11_at_1_06_06_AM_7acaababbf
Tamaulipas

‘Frenan’ a traileros en Tamaulipas por no hablar inglés

Transportistas piden apoyo consular ante entrevistas en inglés que dificultan renovación de visas para cruzar a Estados Unidos

  • 11
  • Septiembre
    2025

Los transportistas de carga que cruzan a Estados Unidos enfrentan ahora un nuevo problema: les niegan las visas por no hablar inglés.

Esto ocurre de acuerdo a una disposición ordenada por el gobierno estadounidense de que las visas serán negadas a los operadores que no puedan responder en inglés durante la entrevista con el vicecónsul o el personal del consulado. Esto, además, conllevaría que tampoco puedan utilizar su visa con fines turísticos.

Ante esta problemática,  los transportistas de carga solicitaron la intervención de las autoridades consulares de México y Estados Unidos.

Mediante un comunicado, la Asociación de Transportistas de Carga informó que sostuvo una reunión con los cónsules de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza Sánchez, y de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Erika Zielke, para tratar este tema.

“Se dialogó sobre la renovación de visas para operadores, expresando la inquietud de que el requisito de entrevista obligatoria en inglés ha derivado en la dificultad para obtener la renovación de la visa B1 en algunos casos". 

“Pedro Lozano, presidente de la ATC (Asociación de Transportistas de Carga), solicitó la intervención de los cónsules para abordar esta situación”, indica el comunicado.

Aún no hay una respuesta específica sobre las afectaciones de las entrevistas en inglés, pero la ATC indicó que la reunión fue fructífera y están dispuestos a colaborar con las autoridades en sus disposiciones.

“La ATC reitera su compromiso con la profesionalización y el cumplimiento normativo, buscando la estabilidad del sector”, refiere la ATC.

El Consulado de Estados Unidos también emitió un comunicado al respecto, en el que menciona que escuchó las inquietudes del sector.

“Durante el diálogo, escuchamos las inquietudes del sector en torno a la renovación de visas para operadores, particularmente el impacto que ha tenido el requisito de entrevista obligatoria en inglés para la obtención de la visa B1.

“Agradezco al Ing. Pedro Lozano, presidente de la ATC, por su liderazgo, así como a Carlos Fernández, Luis Martínez y Mario Salas por su participación. Estos espacios de diálogo son esenciales para trabajar juntos en soluciones que fortalezcan la competitividad y la estabilidad del comercio transfronterizo”, menciona el comunicado del Consulado norteamericano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_10_at_6_21_16_PM_8aeb0d0b53
Se reúnen consulados por tema de visas para traileros
EH_UNA_FOTO_cf065c503f
Cierre de ventanilla genera caos en aduana de Nuevo Laredo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_63_6f2af91de8
Pulpos utilizan cada tentáculo para una función distinta
china_mexico_aranceles_d18afb6f17
China rechaza arancel del 50% a autos propuesto por México
INFO_7_DOS_FOTOS_3_1676d460ff
FBI publica fotos de sospechoso por homicidio de Charlie Kirk
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×