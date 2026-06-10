Fuerte accidente en avenida 12 de marzo deja un lesionado

Un accidente vehicular ocurrido la mañana de este martes sobre la avenida 12 de Marzo, a la altura de la avenida Marte R. Gómez, dejó como saldo al menos una persona lesionada y provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

El herido fue identificado como Benito Hernández, de 35 años, quien viajaba como copiloto en una camioneta pickup blanca. De acuerdo con el reporte, tras el impacto salió proyectado de la unidad, cayendo sobre su costado derecho.

Paramédicos de Ambulancias Orduña acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, ya que presentaba una lesión lacerante en el cóndilo, además de luxaciones en la misma zona y a nivel húmero-clavicular, así como dolor intenso en el omóplato derecho.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado a un centro médico para una valoración más especializada.

En tanto, autoridades se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente, el cual también generó afectaciones momentáneas en la circulación de la zona.

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