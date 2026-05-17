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Sufren Linet Puente y su hijo fuerte accidente automovilístico

La presentadora explicó que el accidente le dejó dolores musculares y tensión en distintas partes del cuerpo debido al movimiento brusco del siniestro.

  • 17
  • Mayo
    2026

La conductora de Ventaneando, Linet Puente, reveló que sufrió un accidente automovilístico que le dejó molestias físicas y preocupación por el estado emocional de su hijo Noah, quien viajaba con ella al momento del choque.

La periodista compartió detalles del percance mediante sus historias de Instagram, donde agradeció los mensajes de apoyo y explicó cómo se encuentra tras el incidente.

Linet Puente habló sobre el accidente

Luego de mostrarse ausente e intermitente en pantalla durante los últimos días, la conductora decidió romper el silencio sobre lo ocurrido.

“Quiero pasar por aquí para agradecerles todos los buenos deseos... Chocamos y ese accidentito la verdad es que sí me viene como a descuadrar toda, literalmente”, expresó.

En el video publicado en redes sociales, Linet Puente apareció visiblemente afectada mientras explicaba que el choque le provocó molestias físicas derivadas del impacto.

Conductora sufrió dolores por el impacto

La presentadora explicó que el accidente le dejó dolores musculares y tensión en distintas partes del cuerpo debido al movimiento brusco ocasionado por el frenón y el cinturón de seguridad.

“Ando todavía como un poquito afectada de toda esta zona, o sea, como de aquí y de acá. Nada grave, o sea, lo que sucede en un choque normalmente”, comentó mientras señalaba el cuello y los hombros.

Linet descartó lesiones graves o fracturas, aunque reconoció que físicamente continúa resentida tras el percance vial.

Le preocupa reacción de su hijo Noah

Uno de los momentos más emotivos de su mensaje ocurrió cuando habló sobre Noah, su hijo, quien también viajaba en el vehículo al momento del accidente.

Aunque el menor resultó ileso físicamente, la conductora confesó sentirse preocupada por el impacto emocional que el susto pudo haberle dejado.

“Noah está perfecto, pero él siento que sí se quedó un poquito traumado por cómo fueron las cosas. La verdad es que sí estuvo un poco fuerte, pero todos estamos bien”, señaló.

Las declaraciones generaron reacciones entre seguidores y compañeros del medio del espectáculo, quienes le enviaron mensajes de apoyo en redes sociales.

 


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