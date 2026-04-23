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Finanzas

precios de alimentos ya habrían alcanzado su pico máximo en marzo

Expertos señalan que, asumiendo que no haya efectos de segundo orden por la gurra en Irán, todo indica que lo más fuerte ya pasó, incluso en productos básicos

  • 23
  • Abril
    2026

El mayor pico que alcanzarán los precios de las frutas y verduras ya ocurrió en marzo, consideraron analistas.

Y es que, aunque en los próximos meses puede haber aumentos en el costo de algunos productos por factores inesperados, estos no serán de la misma magnitud que los observados en marzo, que fue “un mes complicado”, aseguró Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México. 

En conferencia, el experto mencionó que “los productos básicos ya llegaron al promedio histórico en conjunto, es decir, ya toparon”, y por ello, agregó, “quizá algunos podrían subir de nuevo, lo cual es difícil de prever porque no se pueden anticipar, por ejemplo, sequías”.

En la parte volátil de frutas y verduras, y asumiendo que no haya efectos de segundo orden por el conflicto en Medio Oriente, todo indica que lo más fuerte ya pasó, incluso en algunos productos básicos. 

Hacia adelante podrían presentarse incrementos adicionales, pero serían menores y no generalizados, puntualizó el economista.

Como referencia, cabe mencionar que al cierre de marzo, la inflación se ubicó en 4.59%, su nivel más alto desde octubre de 2024, como resultado de un alza en el precio de las frutas y las verduras, de acuerdo con información del Inegi. 

Dentro de este contexto, uno de los productos que más se encareció fue el jitomate, que incrementó $12 pesos para el consumidor final durante el mes de referencia.


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