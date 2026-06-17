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Tamaulipas

Supervisa Eduardo Gattás operativo de limpieza en Ciudad Victoria

El alcalde de Ciudad Victoria recorrió diversos sectores para atender reportes ciudadanos y exhortó a respetar horarios de recolección de basura

  • 17
  • Junio
    2026

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, supervisó el operativo de limpieza en puntos de recolección de basura para evitar focos de infección que afecten a la población.

En el recorrido y acompañado del equipo de Servicios Públicos del Municipio, el alcalde capitalino constató y se sumó a las tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad para atender los reportes recibidos a través del número 072 de Atención Ciudadana, redes oficiales y sociales, con el fin de mejorar el entorno urbano y de salud de las familias victorenses.

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Gattás Báez aprovechó el acercamiento con la gente para exhortar a respetar el día y horario de paso del camión recolector de basura para evitar la dispersión de desechos y agravar la problemática de basura en la vía pública.

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La jornada incluyó trabajos de chapoleo y limpieza de camellones, además de la atención de peticiones que le hicieron en el trayecto, como la instalación de luminarias, rehabilitación de red de drenaje y pavimento dañado por la persistente lluvia.


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