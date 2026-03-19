Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_19_at_1_40_54_AM_5a6b38162b
Tamaulipas

Gattás alcanza el 55.5% de aprobación en Ciudad Victoria

El alcalde se ubica en el lugar 18 nacional. La encuesta destaca la cercanía, programas sociales y las obras como los factores de su evaluación positiva

  • 19
  • Marzo
    2026

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, alcanzó un 55.5% de aprobación ciudadana, lo que le permitió ubicarse en el lugar 18 a nivel nacional entre los presidentes municipales de capitales del país. 

De acuerdo con la más reciente encuesta de México Elige, correspondiente a febrero de 2026, el edil victorense se posiciona entre los alcaldes mejor evaluados y también destaca dentro de los presidentes municipales de Morena en la región noreste. 

El estudio, aplicado a personas mayores de edad, mide la percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos municipales. 

En el caso de Ciudad Victoria, los resultados reflejan una evaluación positiva del trabajo realizado por la actual administración. 

Entre los factores que influyen en la aprobación del alcalde se menciona su cercanía con la ciudadanía, así como el impulso a programas sociales y la realización de obras públicas en la capital tamaulipeca. 

Con este resultado, Gattás Báez consolida su presencia en el escenario nacional como uno de los alcaldes con un nivel de aprobación competitivo entre las capitales del país. 

Evaluación

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, alcanzó una aprobación ciudadana de 55.5%, de acuerdo con la encuesta más reciente de México Elige, correspondiente a febrero de 2026. Con este resultado, se ubicó en el lugar 18 entre los presidentes municipales de capitales del país.

El estudio refleja una evaluación favorable de su gestión, impulsada por factores como la cercanía con la ciudadanía, programas sociales y obras públicas. Además, lo posiciona como uno de los alcaldes de Morena mejor evaluados en la región noreste, consolidando su presencia en el escenario nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

platica_escuela_libre_violencia1_6bc9a49694
Fomenta Gobierno de Victoria educación libre de violencia
Whats_App_Image_2026_03_09_at_7_11_20_PM_c60286ba22
Extienden programa de bacheo en Ciudad Victoria
EH_UNA_FOTO_debc49ed14
Alcalde de Ramos Arizpe se posiciona en ranking estatal
publicidad

Últimas Noticias

TREN_59192b0559
Fallece persona tras descarrilamiento de tren en Aguascalientes
inter_trump_iran_refineria_fdb2a9fa91
Trump pide a Israel no atacar las centrales energéticas iraníes
AP_26078859399389_2d364c174d
Final del Clásico Mundial rompe récord de audiencia
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×