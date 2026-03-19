Gattás alcanza el 55.5% de aprobación en Ciudad Victoria

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, alcanzó un 55.5% de aprobación ciudadana, lo que le permitió ubicarse en el lugar 18 a nivel nacional entre los presidentes municipales de capitales del país.

De acuerdo con la más reciente encuesta de México Elige, correspondiente a febrero de 2026, el edil victorense se posiciona entre los alcaldes mejor evaluados y también destaca dentro de los presidentes municipales de Morena en la región noreste.

El estudio, aplicado a personas mayores de edad, mide la percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos municipales.

En el caso de Ciudad Victoria, los resultados reflejan una evaluación positiva del trabajo realizado por la actual administración.

Entre los factores que influyen en la aprobación del alcalde se menciona su cercanía con la ciudadanía, así como el impulso a programas sociales y la realización de obras públicas en la capital tamaulipeca.

Con este resultado, Gattás Báez consolida su presencia en el escenario nacional como uno de los alcaldes con un nivel de aprobación competitivo entre las capitales del país.

Evaluación

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, alcanzó una aprobación ciudadana de 55.5%, de acuerdo con la encuesta más reciente de México Elige, correspondiente a febrero de 2026. Con este resultado, se ubicó en el lugar 18 entre los presidentes municipales de capitales del país.

El estudio refleja una evaluación favorable de su gestión, impulsada por factores como la cercanía con la ciudadanía, programas sociales y obras públicas. Además, lo posiciona como uno de los alcaldes de Morena mejor evaluados en la región noreste, consolidando su presencia en el escenario nacional.

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