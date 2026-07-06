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Gobierno de Victoria fortalece la cultura de seguridad
En el ámbito de su responsabilidad, el gobierno de Victoria colabora directamente, por instrucciones del alcalde, con el seguimiento de atención a las causas
Por Alfredo Uvalle | 06 Julio 2026
Como parte de la colaboración institucional en seguridad, el gobierno de Victoria y la 48 Zona Militar llevaron a cabo la proyección del programa general para la Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional 2025-2030.
El alcalde Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás, se sumaron a la exposición del General de Brigada de Estado Mayor Newton Chávez Baños, comandante de la 48/A Zona Militar, quien presentó de manera clara y objetiva el conocimiento de la estrategia nacional.
Destacan la importancia del tejido social y la participación ciudadana
La importancia de preservar los valores, la construcción de una sociedad más unida, participativa y comprometida con el bienestar común, compartiendo espacios de aprendizaje y colaboración, son temas que se atienden desde el DIF Victoria, apuntó su presidenta Lucy de Gattás.
"Es un trabajo de seguridad y de tejido social", señaló Gattás Báez al agradecer a la SEDENA, Federación y Estado el fortalecer vínculos de colaboración para que Victoria siga recibiendo inversión con un mejor nivel de seguridad.
El municipio impulsa programas de atención a las causas
En el ámbito de su responsabilidad, el gobierno de Victoria colabora directamente, por instrucciones del alcalde, con el seguimiento de atención a las causas, impulsando programas para el combate a la marginación y las adicciones, destacó Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento.