Sheinbaum amplía apoyos para jóvenes universitarios en Zacatecas

La mandataria federal afirmó que este esfuerzo se brinda en conjunto con el gobierno del Estado, donde se brindarán mejores condiciones para la educación

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este domingo nuevos apoyos para los estudiantes de nivel universitario que serán acreedores de la beca Gertrudis Bocanegra.

Durante la entrega de Becas para el Bienestar desde Zacatecas, la mandataria federal detalló que este apoyo se brindará con apoyo del gobernador David Monreal Ávila.

"Todas las niñas y niños que van a primaria pública tienen la beca de útiles y uniformes escolares Rita Cetina es decir en agosto ya la mayoría tiene su tarjeta del banco del bienestar se les va a depositrar $2,500 pesos" reveló la presidenta.

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo mencionó que este apoyo será para que los estudiantes puedan cubrir sus necesidades básicas como los útiles escolares y el uniforme, con el fin de que puedan acudir el siguiente ciclo escolar a su correspondiente grado.

Mencionó que este apoyo no solo será para Educación Básica, debido a que para los universitarios se les otorgará la Beca Gertrudis Bocanegra, en un apoyo económico para el transporte.

"En pocas palabras, si naciste en Zacatecas o estudias en Zacatecas, desde la primaria hasta la universidad si estudias en escuela pública (se otorgarán) becas, becas, y más becas, para ayudar a las mamás y los papás".

Afirmó que este esfuerzo se brinda en conjunto con el gobierno del Estado, donde se brindarán mejores condiciones para la educación, por lo que se construirán un total de 200,000 nuevos lugares en todo el país.

"Este año hacemos un nuevo modelo de preparatoria Margarita Maza y también más universidades para que las y los jóvenes puedan estudiar en una nueva universidad gratuita".

Por su parte, el gobernador David Monreal declaró que la Nueva Escuela Mexicana defiende el principio humanista de formar personas libres, críticas, solidarias y comprometidas con su entorno, por lo que apoyan a las familias para que los estudiantes puedan permanecer en las aulas.

"La educación no es una mercancía ni un privilegio, es más bien un derecho universal y para que ese derecho sea verdadero no basta con que exista una escuela".

Más de 22 millones de becarios en el país, cifra histórica en Educación: Mario Delgado

Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, agradeció tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al gobernador David Monreal por el apoyo a la política educativa, debido a que son más de 22 millones de becarios en el país.

"Con más de 22 millones de becarios y becarias una cifra histórica para México porque hay una visión muy profunda de que los derechos no nada más deben de estar escritos en la constitución sino que tienen que hacerse realidad por eso hoy ningún niño ninguna niña en México se va a quedar sin la posibilidad de ir a la escuela por falta de apoyo".

Como parte del programa "Vive Saludable, Vive Feliz" más de 10.8 millones de niños reciben atención gratuita y adquieren sus lentes con una inversión de más de $24,000 millones de pesos en aproximadamente 75 mil escuelas.