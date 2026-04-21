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Tamaulipas

Aseguran 40 kilos de presunta marihuana en Río Bravo, Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas aseguraron un cargamento de presunta droga durante recorridos de seguridad en el municipio de Río Bravo

  • 21
  • Abril
    2026

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas aseguraron un cargamento de presunta droga durante recorridos de seguridad en el municipio de Río Bravo, informó la autoridad estatal.

Los hechos ocurrieron en la colonia Hacienda Las Brisas, donde los agentes observaron a dos hombres que salían de un terreno baldío con un techado de lámina, lo que motivó una inspección en el lugar.

Hallan paquetes en cajas de cartón

Al revisar el predio, los elementos localizaron cinco cajas de cartón que contenían un total de 80 paquetes transparentes, cada uno con un peso aproximado de 500 gramos. En su interior se encontraba hierba seca con características propias de la marihuana.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, el aseguramiento equivale a cerca de 40 kilogramos del enervante.

Tras el hallazgo, los paquetes fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos, mientras continúan los operativos de vigilancia en la zona.


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