Se posiciona Tamaulipas cuarto en Registro Policial

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que se han otorgado más de seis mil constancias de capacitación a elementos de la Guardia Estatal y otras corporaciones, posicionando a la entidad entre los primeros lugares en la obtención del Certificado Único Policial.

Durante el último año, el personal ha recibido formación en diversas áreas especializadas como Tránsito Estatal, Policía Procesal, actualización para intervinientes, operadores del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, así como en derechos humanos y medicina táctica.

Refuerzan profesionalización de cuerpos de seguridad

El funcionario detalló que este avance ha sido posible gracias a una inversión que supera los 23 millones de pesos, integrada por más de 10 millones de recursos federales y más de 13 millones de origen estatal, destinados al fortalecimiento de la capacitación y evaluación de competencias básicas.

Entre los cursos impartidos se incluyen Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables, Etapa de Juicio para Ministerios Públicos, Protocolo Nacional de Traslados para Policía de Investigación, así como procuración de justicia con perspectiva de género y protocolos de actuación en casos de violencia contra mujeres y feminicidios.

Tamaulipas destaca a nivel nacional en certificación

Como resultado de estas acciones, Tamaulipas se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en la obtención del Certificado Único Policial (CUP), consolidándose como una de las entidades con mayores estándares en materia de seguridad pública y profesionalización policial.

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