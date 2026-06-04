Hallan delfín sin vida en playa Bagdad; se desconocen las causas

Durante labores de monitoreo en Playa Bagdad, personal técnico de la organización Conibio Global A.C. localizó un delfín sin vida que había quedado varado en la zona costera.

De acuerdo con el reporte, el ejemplar se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que impidió determinar de manera visual las causas de su muerte.

Ante esta situación, el equipo aplicó los protocolos correspondientes, realizando el registro del hallazgo para fines de seguimiento e investigación.

Posteriormente, el organismo fue sepultado en el sitio como medida preventiva para evitar posibles riesgos sanitarios en la zona.

Especialistas señalaron que este tipo de eventos, conocidos como varamientos, permiten recabar información relevante que contribuye al estudio y conservación de los mamíferos marinos en el Golfo de México.

La organización indicó que continuará con los recorridos de vigilancia en la zona costera, con el objetivo de monitorear la fauna marina y atender oportunamente cualquier incidente similar.

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