Hallan a hombre sin vida en el Río Santa Catarina, en Guadalupe

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este lunes en las márgenes del río Santa Catarina, en el municipio de Guadalupe.

El hallazgo fue reportado a la altura de la colonia Hacienda Las Escobas, donde el cuerpo se encontraba parcialmente dentro del agua.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima vestía una playera azul y, a simple vista, no presentaba huellas de violencia. Sin embargo, las autoridades indicaron que la causa de muerte quedará determinada tras la autopsia correspondiente.

Aunque una de las líneas de investigación apunta a un posible ahogamiento, no se descarta ninguna hipótesis, por lo que elementos de la Policía Ministerial ya realizan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

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