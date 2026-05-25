Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca

Un hombre de origen surcoreano fue localizado sin vida al interior de un departamento ubicado en el complejo habitacional Dreams Lagoons, en el municipio de Apodaca, durante la mañana de este lunes.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 07:40 horas, luego de que un contratista acudiera al domicilio localizado en la Laguna de Zempoala, dentro del complejo habitacional Lago Sinaloa, para recoger a quien sería su jefe y trasladarse a labores.

De acuerdo con los primeros informes, el ahora fallecido fue identificado como Kim Chehyum, de 56 años de edad, originario de la República de Corea del Sur.

Según el testimonio recabado por las autoridades, el trabajador señaló que cerca de las 06:10 horas arribó al complejo habitacional y envió un mensaje al extranjero para avisarle que ya se encontraba en el estacionamiento, sin obtener respuesta.

Ante la falta de comunicación, realizó varias llamadas telefónicas que tampoco fueron contestadas, por lo que decidió subir hasta el departamento y tocar la puerta, sin éxito.

El testigo indicó que contaba con un juego de llaves por motivos laborales, por lo que ingresó al inmueble y localizó al hombre en el área del baño, donde lo observó pálido y sin responder a estímulos.

Tras el hallazgo, solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911 y, al arribo de paramédicos, estos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Se informó que el ciudadano coreano habitaba solo en el departamento.

Personal ministerial y de Servicios Periciales acudió al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las investigaciones continúan en curso para determinar la causa de la muerte.

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