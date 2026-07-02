Hunden cuarto arrecife artificial frente a costas de Matamoros

El Ex-Buque ARM Ortega fue hundido frente a Matamoros como parte del proyecto de arrecifes artificiales impulsado por el Gobierno de Tamaulipas

El Ex-Buque ARM Ortega fue hundido frente a las costas de Matamoros para integrarse al proyecto de arrecifes artificiales que impulsa el Gobierno de Tamaulipas en el Golfo de México, con el objetivo de fortalecer la productividad pesquera y contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos.

En representación del Gobierno del Estado, el subsecretario de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, participó en el protocolo de hundimiento de la embarcación, un activo dado de baja por la Armada de México y donado a la administración estatal.

Avanza el proyecto arrecifal en el Golfo de México

Con la incorporación del Ex-Buque ARM Ortega, ya son cuatro los nueve artefactos navales que conformarán este proyecto de arrecifes artificiales ubicado frente a las costas de Matamoros.

La iniciativa busca incrementar la productividad pesquera, favorecer la biodiversidad marina y ampliar las áreas de refugio y reproducción para diversas especies, además de contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos.

Trabajo conjunto entre Marina y Gobierno estatal

Jorge de Jesús Montagner Mendoza asistió al evento en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, con el propósito de refrendar el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con el desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola.

El proyecto es resultado de la coordinación entre la Secretaría de Marina y el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Además de fortalecer las pesquerías marinas, esta estrategia forma parte de las acciones orientadas al ordenamiento pesquero y a las medidas de conservación contempladas en los acuerdos binacionales que impulsa el Ejecutivo Federal con Estados Unidos.