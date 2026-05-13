Hunden buque japonés para crear arrecife artificial en Tamaulipas

Frente a las costas de Tamaulipas, el buque Onjuku inició este miércoles una nueva etapa bajo el mar.

La embarcación, donada por el gobierno de Japón, fue hundida de manera controlada como parte de una estrategia ambiental para fortalecer el arrecife artificial de la región y contribuir a la recuperación de los ecosistemas marinos del Golfo de México.

La ceremonia se realizó en aguas tamaulipecas con la presencia de autoridades federales, estatales y representantes diplomáticos de Japón, en un acto encabezado por la Secretaría de Marina y transmitido durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un proyecto ambiental y marítimo

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó que el hundimiento del buque representa mucho más que una maniobra naval, al convertirse en una acción orientada a la sostenibilidad y conservación ambiental.

“Este buque ha tenido su navegar, sirvió para dos grandes países, Japón y México, para convertirse hoy en arrecife artificial y refugio de la vida marina”, expresó durante el enlace realizado desde altamar.

El almirante subrayó que la protección de los océanos forma parte de una estrategia integral del Estado mexicano.

“Para la Secretaría de Marina, cuidar el océano es una decisión estratégica, porque no nada más es la defensa de la nación, sino también proteger nuestros recursos naturales”, afirmó.

Añadió que este proyecto refleja “la visión de un país que transforma el acero en vida”.

Beneficio para pescadores y comunidades costeras

Desde Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal destacó que este tipo de proyectos tendrán impacto directo en las comunidades pesqueras de la región.

“Estos nuevos hundimientos van a procurar arrecifes artificiales para beneficiar principalmente a los pescadores ribereños”, señaló.

El mandatario estatal también reconoció el respaldo de la Marina Armada de México en tareas de seguridad, atención médica y desarrollo regional.

“Estamos siempre muy agradecidos con el gobierno federal por el gran impulso que le está dando a Tamaulipas para beneficio de México y de los mexicanos”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que el Onjuku fue utilizado anteriormente para tareas de oceanografía y pesca, pero ahora tendrá una función ecológica fundamental.

“Onjuku quiere decir lugar de morada y eso es lo que va a ser, un lugar de morada para los arrecifes que son el corazón del océano”, señaló.

La funcionaria destacó que los arrecifes albergan cerca del 25% de la biodiversidad marina y ayudan a proteger las costas de la erosión, además de sostener actividades pesqueras.

“Especies como el pámpano, el peto, la sierra y el cazón van a encontrar un nuevo hogar”, comentó.

Bárcena también detalló que la Semarnat colaboró con la Marina en el proceso de descontaminación del barco y en la evaluación de impacto ambiental previa al hundimiento.

“Le decimos entonces adiós a Onjuku y que haga honor a su nombre, que se convierta en eso, lugar de descanso”, expresó.

Cooperación entre México y Japón

El hundimiento del Onjuku también simboliza la cooperación bilateral entre México y Japón en temas marítimos y ambientales.

La embarcación fue originalmente un buque de investigación oceanográfica de la marina japonesa y posteriormente fue donada al gobierno mexicano.

Con este proyecto, ambas naciones impulsan una estrategia enfocada en la regeneración ecológica, la conservación marina y el fortalecimiento del llamado “poder marítimo nacional”.

Comentarios