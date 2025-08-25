Implementa Guadalupe programa para agilizar vialidad en hora pico

Buscando dar fluidez a la vialidad en el primer cuadro de la ciudad durante las llamadas horas pico, el gobierno de Guadalupe comenzó este lunes con la implementación del programa "Auxiliares Viales".

Esta iniciativa es posible gracias a 14 personas que fueron capacitadas por dos meses en desarrollo humano, vialidad y control de tránsito, en el Instituto Municipal de Desarrollo Policial.

Estos elementos estarán en funciones de lunes a viernes en horario de 06:00 a 14:00 y se ubicarán sobre la avenida Benito Juárez, también conocida como "La Reynosa", a la altura del primer cuadro del municipio.

A estos 14 elementos se unirá un grupo más de hasta 25 auxiliares más, los cuales entrarán en funciones para apoyar a la vialidad cuando la carga vehicular es todavía mayor, pues el regreso a clases de educación básica está a la vuelta de la esquina.

El director de Tránsito de Guadalupe, Ismael Treviño, detalló los requisitos para poder ser parte del programa; además, adelantó que para el próximo año se espera que el municipio cuente con 50 elementos, esto para apoyar durante la Copa del Mundo.

“La convocatoria es para adultos jóvenes hasta 35 años de edad y los principales requisitos son acta de nacimiento, credencial del INE, informar el grado de estudios y los varones deberán presentar su cartilla militar”, detalló.

