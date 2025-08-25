Cerrar X
whatsapp_image_2025_08_25_at_08_38_18_1_76c382234e
Nuevo León

Implementa Guadalupe programa para agilizar vialidad en hora pico

Estos elementos estarán en funciones de lunes a viernes en horario de 06:00 a 14:00 y se ubicarán sobre la avenida Benito Juárez, en el centro de la ciduad

  • 25
  • Agosto
    2025

Buscando dar fluidez a la vialidad en el primer cuadro de la ciudad durante las llamadas horas pico, el gobierno de Guadalupe comenzó este lunes con la implementación del programa "Auxiliares Viales".

Esta iniciativa es posible gracias a 14 personas que fueron capacitadas por dos meses en desarrollo humano, vialidad y control de tránsito, en el Instituto Municipal de Desarrollo Policial.

whatsapp-image-2025-08-25-at-08.38.19.jpeg

Estos elementos estarán en funciones de lunes a viernes en horario de 06:00 a 14:00 y se ubicarán sobre la avenida Benito Juárez, también conocida como "La Reynosa", a la altura del primer cuadro del municipio.

A estos 14 elementos se unirá un grupo más de hasta 25 auxiliares más, los cuales entrarán en funciones para apoyar a la vialidad cuando la carga vehicular es todavía mayor, pues el regreso a clases de educación básica está a la vuelta de la esquina.

whatsapp-image-2025-08-25-at-08.38.18.jpeg

El director de Tránsito de Guadalupe, Ismael Treviño, detalló los requisitos para poder ser parte del programa; además, adelantó que para el próximo año se espera que el municipio cuente con 50 elementos, esto para apoyar durante la Copa del Mundo.

“La convocatoria es para adultos jóvenes hasta 35 años de edad y los principales requisitos son acta de nacimiento, credencial del INE, informar el grado de estudios y los varones deberán presentar su cartilla militar”, detalló.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Gz_Nh_AO_4_WIA_Ex_Py_L_e605367af5
Transportistas bloquean autopista México-Querétaro
Whats_App_Image_2025_08_24_at_9_49_54_PM_3f2efbed4c
Plantarán casi 4,000 árboles en andador verde en Juárez
6ba7533b_7e9c_4709_91d9_821734ac56bd_c3b097f979
Lluvias fuertes derriban árboles y techos en Montemorelos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_26_T161119_213_ce45e9b208
Concluyen estudios en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_73a7e09d15
Detienen a dos por conducir imprudentemente y portar droga
AP_25238690829490_9da8447210
Padre de Miguel Uribe Turbay toma su lugar y dice no tener miedo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
publicidad
×