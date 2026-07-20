Cierran bulevar Tamaulipas tras incidente con pipa de gas

Juan José Perales, dijo que en este tipo de situaciones se implementa el protocolo de acordonamiento del perímetro para resguardar las instalaciones

Una pipa que transporta más de 36 mil litros de gas LP protagonizó un incidente sobre la lateral del bulevar Tamaulipas, casi con el libramiento Naciones Unidas, luego de que el tanque se desprendiera tras una mala maniobra.

Activan protocolo preventivo por vapores de gas

La unidad se encontraba descargada, por lo que no representa un riesgo mayor para la población, sin embargo, el comandante de Protección Civil Municipal, Juan José Perales, dijo que en este tipo de situaciones se implementa el protocolo de acordonamiento del perímetro para resguardar las instalaciones y salvaguardar la integridad de las y los trabajadores de la empresa, así como de los negocios aledaños.

“Se nos reportó a través del C-5, que al conductor de una pesada unidad se le había zafado el contenedor de gas al tráiler, la pipa está vacía pero los vapores que contiene también representan un riesgo, siempre al manejar cilindros de gas habrá riesgo”, señaló.

Cierran circulación durante las maniobras

En el lugar participan elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal, Tránsito Local, Protección Civil del Estado y Protección Civil Municipal, mientras realizan las maniobras correspondientes.

La circulación permanece cerrada sobre la lateral del bulevar Tamaulipas, en sentido de norte a sur.