Impugnan vinculación a proceso de Danna Yanina 'N' por caso Dafne

La defensa de Danna Yanina 'N' presentó un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata

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La defensa legal de Danna Yanina “N” presentó un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, con el objetivo de que una instancia superior revise la resolución judicial.

El recurso fue promovido ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas y busca que una Sala Penal analice la decisión emitida por la jueza de control que determinó sujetar a proceso a la imputada.

Cuestionan resolución de la jueza

Los abogados Omar Pérez y Carlos David Robles confirmaron la presentación de la apelación y señalaron que existen diversos aspectos de la resolución que, a su juicio, deben ser revisados.

De acuerdo con Omar Pérez, el recurso expone los agravios que considera fueron cometidos durante la valoración del caso.

“El recurso de apelación consiste en puntualizar cada uno de los agravios en los que incurrió la autoridad”, explicó.

El litigante sostuvo que la jueza de control no analizó de manera adecuada algunas pruebas ni tomó en cuenta elementos que, según la defensa, presentan inconsistencias dentro de la resolución.

“Consideramos que no valoró las pruebas y dejó de analizar algunas cuestiones de incongruencia en su determinación”, afirmó.

Por su parte, el abogado Carlos David Robles reiteró que la postura de la defensa se mantiene firme respecto a la inocencia de su representada.

“La joven es inocente, por eso la defendemos con todo y, primero Dios, los magistrados se darán cuenta”, expresó.

Los defensores esperan que los magistrados de la Sala Penal modifiquen la decisión y revoquen la vinculación a proceso.

La estrategia legal contempla agotar las instancias estatales antes de recurrir a tribunales federales.

Los abogados adelantaron que, en caso de que el Tribunal confirme la resolución emitida por la jueza de control, promoverán una demanda de amparo para continuar con la defensa de Danna Yanina.

Recurso ya fue recibido por el Poder Judicial

De acuerdo con la información proporcionada por la defensa, el recurso de apelación fue recibido oficialmente por el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas a las 19:45 horas del pasado 31 de julio.

Ahora corresponderá a una Sala Penal analizar los argumentos presentados y determinar si la resolución de vinculación a proceso se mantiene, se modifica o se revoca.