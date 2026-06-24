Impulsa comunidad sorda cultura de inclusión efectiva

Aunque existen algunos intérpretes en la zona sur de Tamaulipas, aún son insuficientes para atender las necesidades de la población sorda.

Integrantes de la comunidad sorda de Tamaulipas acudieron a Ciudad Madero para solicitar una reunión con las autoridades municipales y presentar una propuesta encaminada a fortalecer la inclusión social mediante la enseñanza y difusión de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), así como la formación de intérpretes que faciliten la comunicación entre personas sordas y oyentes.



La petición es encabezada por Leonardo Alonso Martínez, presidente de la Asociación de Personas Sordas del Estado de Tamaulipas, quien señaló la necesidad de generar espacios donde las personas con discapacidad auditiva puedan desenvolverse sin enfrentar obstáculos derivados de la falta de comunicación.



Acompañado por Ricardo Armando Rojas García, vicepresidente de la Asociación de Personas Sordas del Estado de Tamaulipas, y por Dora Alicia Gallardo Alonso Martínez, intérprete de lenguaje a señas, destacó que uno de los principales objetivos es lograr que la Lengua de Señas Mexicana tenga una mayor presencia en escuelas, instituciones públicas y eventos organizados por los gobiernos municipales.



Los representantes de la agrupación señalaron que actualmente existen importantes carencias en materia de inclusión, particularmente en el acceso a información, trámites y servicios públicos, donde con frecuencia las personas sordas enfrentan dificultades para comunicarse debido a la ausencia de intérpretes.



Explicaron que, en muchos casos, para realizar gestiones cotidianas deben recurrir a la escritura, a videollamadas o al apoyo de terceros que les ayuden a interpretar la información, lo que limita su autonomía y dificulta el ejercicio pleno de sus derechos.



Consideran indispensable que se promuevan cursos permanentes de Lengua de Señas Mexicana dirigidos a funcionarios públicos, docentes y ciudadanos en general, con el propósito de construir una sociedad más accesible e incluyente.



Los dirigentes de la asociación señalaron que, aunque existen algunos intérpretes en la zona sur de Tamaulipas, aún son insuficientes para atender las necesidades de la población sorda. Por ello, buscan identificar, capacitar y certificar a más personas interesadas en desempeñar esta labor.



De igual manera, subrayaron la importancia de que las conferencias, eventos públicos y actividades organizadas por las autoridades cuenten con interpretación en Lengua de Señas Mexicana, permitiendo que la información llegue de manera efectiva a este sector de la población.



Para la agrupación, la enseñanza y el reconocimiento formal de la Lengua de Señas Mexicana representan una de las formas más auténticas de inclusión social, ya que permiten derribar barreras de comunicación que durante años han limitado la participación plena de las personas sordas en distintos ámbitos de la vida pública.



Confian en que las autoridades municipales puedan abrir espacios de diálogo para analizar sus propuestas y trabajar de manera conjunta en la construcción de políticas públicas que favorezcan una inclusión real y efectiva para la comunidad sorda de la región.