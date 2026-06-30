Impulsan alianza para evitar riesgos con paneles solares

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Jiménez, solicitó participar en el análisis de las iniciativas relacionadas con la energía fotovoltaica

La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas impulsa la creación de una regulación que garantice la correcta instalación de paneles solares, con el objetivo de prevenir accidentes, proteger a los usuarios y asegurar que este tipo de sistemas sean colocados únicamente por personal certificado.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Tamaulipas - 30 de junio

El titular de la dependencia, Walter Julián Ángel Jiménez, informó que solicitó formalmente al Congreso del Estado participar en el análisis de las iniciativas relacionadas con la energía fotovoltaica, con el propósito de aportar la experiencia técnica de la Secretaría y contribuir a la construcción de un marco normativo que priorice la seguridad sin generar nuevas cargas fiscales para la ciudadanía.

El funcionario explicó que el crecimiento en la instalación de paneles solares, tanto en viviendas como en comercios, hace necesario establecer lineamientos que garanticen que los trabajos sean realizados por especialistas capacitados, ya que una instalación deficiente puede provocar cortocircuitos, incendios, fallas en los equipos e incluso interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

Precisó que uno de los principales ejes de la propuesta consiste en exigir que las instalaciones sean realizadas por técnicos certificados bajo estándares reconocidos, con el fin de asegurar que los sistemas cumplan con las normas de calidad y operen sin representar un riesgo para los usuarios.

Ángel Jiménez reiteró que la Secretaría de Desarrollo Energético busca mantenerse involucrada en todas las iniciativas y propuestas legislativas relacionadas con el sector energético, a fin de emitir opiniones técnicas que permitan fortalecer la regulación sin obstaculizar el crecimiento de las energías limpias en la entidad.

Asimismo, rechazó que la propuesta tenga como finalidad crear un nuevo gravamen para quienes opten por generar energía mediante sistemas fotovoltaicos, al asegurar que el objetivo es exclusivamente proteger el patrimonio y la seguridad de las familias tamaulipecas.

"No se trata de establecer un impuesto al sol", enfatizó el funcionario, al señalar que la intención es evitar que personas sin la preparación necesaria realicen instalaciones que puedan poner en riesgo tanto a los propietarios de viviendas y negocios como a la infraestructura eléctrica.

Destacó que Tamaulipas cuenta con un amplio potencial para el aprovechamiento de la energía solar, por lo que consideró indispensable que el crecimiento de este sector vaya acompañado de mecanismos que garanticen instalaciones seguras, eficientes y de calidad.

Finalmente, expresó su confianza en que el Congreso del Estado permita la participación de la dependencia durante el análisis de las propuestas, con el propósito de construir una legislación que impulse el uso de energías renovables, fomente la profesionalización del sector y brinde mayor certidumbre a quienes decidan invertir en sistemas de generación solar.