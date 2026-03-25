Inauguran primera operadora turística en el pueblo mágico de Tula
La Secretaría de Turismo estatal impulsa estas empresas con el fin de atraer al turismo nacional y extranjero para conocer los atractivos de la ciudad
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Marzo
2026
La primera operadora turística en Tula, Tamaulipas, cuyo significado en lengua huasteca es “Lugar de las Nieblas” , logra constituirse con guías de turistas certificados y con amplia experiencia en el ramo.
La Secretaría de Turismo del gobierno estatal impulsa estas empresas con el fin de atraer al turismo nacional y extranjero para que conozcan los atractivos con que cuenta el Pueblo Mágico.
Eliot Herrera, responsable del proyecto, destacó que en los últimos 3 años el número de visitantes ha aumentado considerablemente gracias a las estrategias de promoción implementadas.
"Estamos listos para recibir a los turistas y mostrarles todo lo que Tula tiene por ofrecer", dijo Herrera.
La primera operadora turística en Tula busca posicionar al Pueblo Mágico como un destino turístico de excelencia en la región.
Esta empresa ofrecerá información detallada sobre los atractivos de Tula, como la pirámide Tamapul, Gallitos, El Contadero, así como su gastronomía y cultura.
Además, se han capacitado guías especializados a través de un diplomado ofrecido por la Secretaría de Turismo y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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