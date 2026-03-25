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Tamaulipas

Inauguran primera operadora turística en el pueblo mágico de Tula

La Secretaría de Turismo estatal impulsa estas empresas con el fin de atraer al turismo nacional y extranjero para conocer los atractivos de la ciudad

  • 25
  • Marzo
    2026

La primera operadora turística en Tula, Tamaulipas, cuyo significado en lengua huasteca es “Lugar de las Nieblas” , logra constituirse con guías de turistas certificados y con amplia experiencia en el ramo. 

La Secretaría de Turismo del gobierno estatal impulsa estas empresas con el fin de atraer al turismo nacional y extranjero para que conozcan los atractivos con que cuenta el Pueblo Mágico. 

 Eliot Herrera, responsable del proyecto, destacó que en los últimos 3 años el número de visitantes ha aumentado considerablemente gracias a las estrategias de promoción implementadas.

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"Estamos listos para recibir a los turistas y mostrarles todo lo que Tula tiene por ofrecer", dijo Herrera. 

La primera operadora turística en Tula busca posicionar al Pueblo Mágico como un destino turístico de excelencia en la región. ‎

Esta empresa ofrecerá información detallada sobre los atractivos de Tula, como la pirámide Tamapul, Gallitos, El Contadero, así como su gastronomía y cultura. 

Además, se han capacitado guías especializados a través de un diplomado ofrecido por la Secretaría de Turismo y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.


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