Inauguran primera operadora turística en el pueblo mágico de Tula

La primera operadora turística en Tula, Tamaulipas, cuyo significado en lengua huasteca es “Lugar de las Nieblas” , logra constituirse con guías de turistas certificados y con amplia experiencia en el ramo.

La Secretaría de Turismo del gobierno estatal impulsa estas empresas con el fin de atraer al turismo nacional y extranjero para que conozcan los atractivos con que cuenta el Pueblo Mágico.

Eliot Herrera, responsable del proyecto, destacó que en los últimos 3 años el número de visitantes ha aumentado considerablemente gracias a las estrategias de promoción implementadas.

"Estamos listos para recibir a los turistas y mostrarles todo lo que Tula tiene por ofrecer", dijo Herrera.

La primera operadora turística en Tula busca posicionar al Pueblo Mágico como un destino turístico de excelencia en la región. ‎

Esta empresa ofrecerá información detallada sobre los atractivos de Tula, como la pirámide Tamapul, Gallitos, El Contadero, así como su gastronomía y cultura.

Además, se han capacitado guías especializados a través de un diplomado ofrecido por la Secretaría de Turismo y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Comentarios