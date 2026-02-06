Inauguran Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 ofreció un espectáculo que fusionó arte, música, tradición y simbolismo deportivo, marcando el inicio oficial de una de las competencias más importantes del calendario olímpico.

El evento se desarrolló con una narrativa visual inspirada en la identidad cultural italiana y reunió a figuras internacionales, delegaciones deportivas y autoridades mundiales en una celebración que resaltó el espíritu olímpico.

Un espectáculo inspirado en la cultura y el arte italiano

La ceremonia arrancó con un performance inspirado en las esculturas del artista Antonio Canova y otras personalidades representativas de la cultura italiana. La puesta en escena combinó coreografías, iluminación y escenografía monumental que reflejó la historia artística del país anfitrión, creando una atmósfera solemne que dio paso a los momentos musicales del evento.

Uno de los instantes más destacados fue la aparición de Mariah Carey, quien sorprendió al público al interpretar el tema “Nada es imposible”, generando uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Posteriormente, los Corazzieri colocaron la bandera italiana en el asta ubicada en Cortina, acto protocolario que antecedió la interpretación del himno nacional de Italia a cargo de Laura Pausini.

Desfile de delegaciones y presencia mexicana

Tras la aparición de los aros olímpicos en el escenario del estadio San Siro, comenzó el desfile oficial de los países participantes. En total, 92 delegaciones recorrieron el recinto como parte de la inauguración, resaltando el carácter internacional del evento que se desarrollará en distintos puntos del territorio italiano.

La delegación mexicana fue representada por los abanderados Donovan Carrillo y Sarah Schleper, quienes encabezaron el recorrido del contingente nacional durante la ceremonia. El desfile concluyó con la entrada de Italia como país anfitrión, cerrando el recorrido entre ovaciones y una producción audiovisual que destacó los paisajes y la historia deportiva del país europeo.

Protocolo olímpico y mensaje del Comité Olímpico Internacional

Con el desfile finalizado, inició el protocolo de cierre previo al encendido de la llama olímpica. Durante este momento, Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, dirigió un mensaje en el que destacó la relevancia social y cultural de la competencia.

“No solo crearán recuerdos increíbles, sino que le demostrarán al mundo cómo vivir, por eso amamos a los Juegos Olímpicos”.

Posteriormente, el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, declaró oficialmente inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, formalizando el inicio de las competencias deportivas.

Andrea Bocelli y el encendido de la llama olímpica

El cierre de la ceremonia estuvo marcado por la aparición del tenor italiano Andrea Bocelli, quien interpretó una pieza musical que acompañó el momento culminante del evento. Mientras su voz resonaba en el estadio, la llama olímpica llegó a los pebeteros en San Siro, simbolizando el comienzo de la justa deportiva y consolidando una inauguración que combinó tradición, arte y espectáculo internacional.

Con este acto, Milano-Cortina 2026 inició oficialmente su programa competitivo, reuniendo a atletas de invierno de todo el mundo en una edición que busca destacar la diversidad cultural y el legado deportivo olímpico.

¿Qué deportes se disputarán en Milano-Cortina 2026?

Los atletas competirán en disciplinas como hockey sobre hielo, esquí alpino, patinaje artístico, curling, snowboarding y otras pruebas que forman parte del programa olímpico invernal.

Las sedes estarán distribuidas entre Milán y Cortina d’Ampezzo, ciudades que compartirán la organización del evento deportivo. Ambas localidades albergarán distintas competencias y actividades relacionadas con el certamen internacional.

Arriba: visualizando cada giro en su mente 🧠



Abajo: ejecutándolo a velocidad de carrera ⚡️



Federica Brignone en el entrenamiento de hoy. ¡Así es como se preparan las estrellas! 🎿#JuegosOlímpicos #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/OzjfPgcEev — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 6, 2026

¿Quiénes representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La delegación mexicana estará integrada por seis atletas: Donovan Carrillo, Allan Corona, Regina Martínez, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola. Esta participación destaca por incluir a la primera dupla de madre e hijo que compite en la misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Los deportistas buscarán posicionarse en sus respectivas disciplinas dentro del escenario internacional que reúne a competidores de alto rendimiento.

Encendido simultáneo de dos pebeteros marcará edición histórica

Una de las características principales de esta edición será el encendido simultáneo de dos pebeteros olímpicos, un hecho que no se había presentado anteriormente en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Uno de los pebeteros estará ubicado en el Arco della Pace en Milán, mientras que el segundo se colocará en la Piazza Dibona en Cortina d’Ampezzo. Este acto simboliza la unión entre ambas ciudades anfitrionas del evento deportivo.

