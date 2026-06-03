Inicia construcción de nuevo CAI para apoyar a familias de Juárez

Como parte de las acciones orientadas al desarrollo integral de la niñez y al fortalecimiento de las familias del municipio, la presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, encabezó el arranque de la construcción del nuevo Centro de Atención Infantil (CAI) en la colonia Hacienda San José.

El proyecto se desarrollará en una superficie de mil metros cuadrados, con una construcción de 400 metros cuadrados, y estará destinado a brindar atención y cuidado a niñas y niños menores de cinco años.

El espacio beneficiará a madres y padres trabajadores, personas que ejercen la crianza autónoma, familias en situación de vulnerabilidad y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Durante el inicio de los trabajos, la alcaldesa destacó que la obra surge de la necesidad de contar con instalaciones seguras, dignas y especializadas para la atención de la primera infancia.

“Este Centro de Atención Infantil va a funcionar de lunes a viernes para que los papás y las mamás que trabajan tengan la tranquilidad de saber que sus hijos están creciendo y desarrollándose en un espacio seguro, digno y adecuado para su formación”, expresó.

Mónica Oyervides señaló que la construcción del CAI representa una de las inversiones más importantes de la actual administración municipal en favor de las niñas y los niños de Juárez, al promover entornos que contribuyan a su desarrollo físico, emocional, educativo y social.

El centro contará con áreas especializadas para lactantes, maternal y los tres grados de preescolar. Además, dispondrá de una recepción con filtros de seguridad, gimnasio, biblioteca, comedor, salón de usos múltiples y un patio central diseñado para actividades recreativas y de aprendizaje al aire libre.

La atención integral de las y los menores será fortalecida mediante espacios destinados a psicología, nutrición y enfermería, con el propósito de ofrecer servicios multidisciplinarios que contribuyan a su bienestar y desarrollo.

Para garantizar una operación adecuada, el inmueble también incluirá oficinas administrativas, baños generales y un área de lavandería.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, informó que la obra tendrá un periodo estimado de ejecución de cuatro meses.

El funcionario explicó que el proyecto fue diseñado en coordinación con personal del DIF para cumplir con todos los requerimientos necesarios para la atención de niñas y niños, además de que la ubicación fue seleccionada por su cercanía con la avenida Teófilo Salinas y con la zona centro del municipio, lo que permitirá una mayor accesibilidad para las familias usuarias.

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