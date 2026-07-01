Inician construcción de cancha de fútbol en Matamoros

El Gobierno de Matamoros comenzó la construcción de una cancha de fútbol con pasto sintético en el Centro Deportivo "Ing. Eduardo Chávez"

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El Gobierno de Matamoros puso en marcha la construcción de una cancha de fútbol con pasto sintético en la parte posterior del Centro Deportivo "Ing. Eduardo Chávez", conocido como la Alberca Chávez, con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva del municipio.

La obra forma parte de las acciones impulsadas por la administración municipal para ampliar y mejorar los espacios destinados a la práctica deportiva.

Impulsan espacios para la práctica del deporte

El proyecto se desarrolla en el marco de las iniciativas relacionadas con la justa internacional de 2026, con la finalidad de ofrecer instalaciones adecuadas y seguras para niñas, niños, jóvenes y familias que practican actividades deportivas.

La nueva cancha de fútbol con pasto sintético busca brindar mejores condiciones para el entrenamiento, la recreación y la realización de eventos deportivos en la ciudad.

Fomentan la actividad física y la convivencia

Con esta obra, el Gobierno de Matamoros reiteró su compromiso de promover la actividad física, fortalecer la sana convivencia entre la población y generar espacios que favorezcan el desarrollo de nuevos talentos deportivos.

La administración municipal destacó que este tipo de proyectos contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura deportiva y al bienestar de la comunidad.