Nuevo León

Inician segunda etapa del Triángulo Norte en Escobedo

Autoridades municipales informaron que este lunes comenzarán trabajos de pavimento hidráulico en “La Rotonda” para mejorar la movilidad vial

  25
  Enero
    2026

El Gobierno de General Escobedo anunció la liberación a la circulación de áreas con pavimento recién construido, además del inicio de una segunda etapa de obras en un tramo de las carreteras a Monclova y Colombia, Como parte de los trabajos del Distribuidor Vial Triángulo Norte.

Las labores para la colocación de 5 mil metros cuadrados de pavimento hidráulico iniciarán el lunes a las 11:00 horas, informó Martiniano Rueda, secretario de Obras Públicas del municipio.

Zona de intervención

El funcionario explicó que los trabajos corresponden a la segunda etapa del Distribuidor Vial Triángulo Norte, específicamente en el área conocida como “La Rotonda”, punto donde convergen las carreteras Colombia y Monclova.

IMG_6191.JPG

En esta fase se implementará pavimento hidráulico para establecer flujos vehiculares en un solo sentido, además de adecuaciones viales como desviaciones y contraflujos, con el fin de apoyar a los automovilistas durante el desarrollo de la obra.

Avances previos

Recordó que en meses pasados se trabajó la parte sur de “La Rotonda”, donde se colocó nueva carpeta hidráulica. Gracias a ello, ahora será posible liberar el tráfico y utilizar ese tramo como desviación en contraflujo, permitiendo intervenir la parte oriente del crucero en sentido norte.

IMG_6188.JPG

Durante los trabajos se realizarán demoliciones, colocación de estructuras de pavimento y el posterior colado de concreto hidráulico.

Para garantizar la seguridad de los automovilistas, se contará con señalamientos viales y la presencia permanente de oficiales de tránsito, quienes encauzarán el flujo vehicular.

IMG_6205.JPG


