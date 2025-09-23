Instalan módulo para registro de donadores de órganos

El Hospital General de Nuevo Laredo hace un llamado a la ciudadanía para registrarse como donadores de órganos, y obtener su tarjeta de donador que puede traer en su cartera.

Para realizar los registros durante esta semana, se instaló un módulo en la recepción del hospital, ubicado en la Calle Maclovio Herrera y la Avenida Aquiles Serdán, a fin de conmemorar el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, el 26 de septiembre.

Raquel Daniel Núñez García, coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante del Hospital General, mencionó que en el módulo no solo se realiza el registro, sino que se explica a las personas en qué consiste la credencial que se les expide.

“Toda esta semana estamos haciendo actividades alusivas a la conmemoración de la donación de órganos y tejidos, pues el día 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional.

“Estamos invitando a la gente para que se registre como donador voluntario, nada más necesitan unos datos como el CURP, dirección, nombre completo, se hace aquí mismo el registro en la computadora”, detalló.

Este trámite es tanto en la página del Centro Nacional de Trasplantes, como en el Centro Estatal de Trasplantes con sede en Ciudad Victoria.

“Tenemos las credenciales físicas ahorita, pero también en el correo se puede descargar la del Centro Nacional de Trasplantes, la que tenemos nosotros es la que nos brinda el centro estatal.

“Hemos tenido buena respuesta, ayer registramos aproximadamente 10 personas, hemos estado constantemente invitando a la gente”, dijo la doctora.

Lo que se les explica principalmente es que, el hecho de que se genere su credencial es solo un registro para saber la voluntad de las personas que desean, si llega el momento, convertirse en donadores, pero no implica ninguna otra situación.

No se tiene en el hospital un registro de personas donadoras, es más que nada para conocer la voluntad de la gente y llevar estadísticas acerca de qué tantas personas han podido sensibilizar en el tema de donación.

En el módulo también se imparten pláticas de sensibilización a las personas y a los trabajadores del hospital.

“Aparte de las pláticas que normalmente damos en las salas de espera a usuarios, también vamos a estar dando pláticas al personal de salud, estamos dando trípticos informativos con los temas de donación, toma de glucosa, presión arterial para ver si hay algún factor de riesgo para enfermedades renales”.

Igualmente, se les reparten moños verdes, pues es el color que representa la donación de órganos.

