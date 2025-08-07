Instalan Comisión Estatal de Desarrollo Social en el estado

Con el objetivo de reforzar las estrategias contra la pobreza y alinear las políticas públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Gobierno de Coahuila instaló este jueves la Comisión Estatal de Desarrollo Social y el Consejo Estatal de la Agenda 2030, órganos que permitirán coordinar y dar seguimiento a los programas sociales prioritarios en el estado.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, explicó que uno de los propósitos centrales de esta comisión es ordenar y hacer más eficiente la ejecución de programas, evitando duplicidades entre los tres niveles de gobierno y focalizando los esfuerzos donde más se necesitan.

“Estamos reforzando el combate a las carencias sociales como salud, vivienda, educación y servicios básicos, con acciones como la Tarjeta de la Salud, la rehabilitación de 133 centros comunitarios, la modernización de hospitales y los programas de piso firme y techo seguro”, detalló.

En la sesión también se anunció la conformación de siete grupos de trabajo temáticos, que comenzarán a operar de inmediato para revisar indicadores y ajustar las estrategias sociales.

Asimismo, se elaborará un inventario de programas con impacto en los ODS, el cual servirá para alinear el Plan Estatal de Desarrollo con el Plan Nacional y la Agenda 2030.

El funcionario adelantó que el siguiente paso será la elaboración de un informe voluntario que será entregado al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía. Posteriormente, se asesorará a los municipios para que generen sus propios informes y actualicen sus planes municipales de desarrollo.

Durante la instalación participó personal del INEGI, que anunció la próxima publicación de nuevos indicadores de desigualdad y pobreza con corte 2024, a partir del 11 de agosto. Por ahora, se mantiene como referencia el diagnóstico de 2022, en el que Coahuila aparece entre los primeros lugares nacionales en menor rezago social.

Martínez y Morales destacó que el 47% de la población del estado se clasifica como “no pobre y no vulnerable”, colocándolo en primer lugar nacional en ese indicador. Sin embargo, reconoció que la carencia alimentaria sigue siendo un reto, por lo que se fortalecerán los programas del DIF y el trabajo conjunto con los bancos de alimentos, que también participaron en la sesión.

Finalmente, subrayó que el nuevo esquema permitirá mejorar la atención a personas adultas mayores, reforzar las acciones alimentarias y garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan en todo el estado.

