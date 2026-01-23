Instalan mesa única de seguridad para el Mundial FIFA 2026

Con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que ya se encuentra instalada una mesa única de coordinación en materia de seguridad, con la participación de los tres niveles de gobierno, a fin de garantizar la seguridad durante el evento deportivo internacional.

Mesa de Seguridad ante el reto del año mundialista

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario estatal señaló que el reto para Nuevo León será mayor en el año mundialista, por lo que se reforzarán las acciones de prevención, vigilancia y coordinación interinstitucional para asegurar un entorno seguro para visitantes, turistas y ciudadanía en general.

“Tenemos que cerrar filas y seguir mejorando en seguridad pública. No tengo ninguna duda de que vamos a cerrar 2026 mejor que 2025”, afirmó el gobernador, al destacar que el estado se prepara con anticipación para uno de los eventos más importantes a nivel global.

Supervisión de la FIFA y evaluación de protocolos

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, detalló que el pasado fin de semana se llevó a cabo un foro de estrategias de seguridad, bajo la supervisión de autoridades de la FIFA, donde se evaluaron y documentaron los protocolos operativos que se aplicarán durante el Mundial.

Escamilla explicó que la mesa de coordinación contempla el despliegue de más de 10 mil elementos de seguridad, así como la implementación de esquemas conjuntos entre corporaciones estatales, municipales y federales.

Tecnología para atención de emergencias

Asimismo, informó que el C5 estatal trabaja en la adquisición de un software especializado que permitirá atender llamadas de emergencia en diversos idiomas, mediante el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de brindar atención oportuna a visitantes extranjeros.

Planeación anticipada rumbo al Mundial

El secretario de Seguridad añadió que también se prevé fortalecer los canales de comunicación y coordinación operativa para que los sistemas estén listos previo al arranque del Mundial, asegurando una cobertura integral durante el desarrollo del evento.

Las autoridades reiteraron que la planeación anticipada y la coordinación interinstitucional serán clave para que Nuevo León sea sede de un Mundial seguro y exitoso.

