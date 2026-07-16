Inteligencia artificial reduce trabajo a diseñadores gráficos

Los diseñadores consideran que el reto actual no solo es adaptarse a las nuevas tecnologías, sino también encontrar formas de diferenciar su trabajo

Diseñadores gráficos locales han comenzado a resentir una disminución en las oportunidades laborales, situación que atribuyen al creciente uso de herramientas de inteligencia artificial en la creación de contenido visual.

Diseñadores enfrentan nuevos retos por el uso de inteligencia artificial

De acuerdo con testimonios del gremio, en distintos puntos de la ciudad es cada vez más común observar murales, anuncios publicitarios e incluso diseños digitales elaborados mediante plataformas automatizadas, lo que ha desplazado parte del trabajo que anteriormente realizaban profesionales del diseño.

Señalan que muchas personas y negocios optan por recurrir a la inteligencia artificial debido a la rapidez con la que genera resultados y, en la mayoría de los casos, por tratarse de opciones gratuitas o de bajo costo, lo que reduce significativamente la contratación de servicios especializados.

La creatividad, el principal diferenciador

Ante este panorama, los diseñadores consideran que el reto actual no solo es adaptarse a las nuevas tecnologías, sino también encontrar formas de diferenciar su trabajo mediante la creatividad, la personalización y el valor profesional que no siempre puede replicar una herramienta automatizada.