SK Hynix debuta en Wall Street con alza de 13.08 %

La firma surcoreana de chips cerró su primera jornada en Nasdaq impulsada por la demanda de semiconductores para inteligencia artificial

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La compañía surcoreana de semiconductores SK Hynix cerró este viernes su primera sesión en Wall Street con una ganancia de 13.08 %, tras debutar en el mercado Nasdaq con sus certificados estadounidenses de depósito (ADR), en una operación impulsada por el creciente interés de los inversionistas por empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de la segunda empresa más valiosa de Corea del Sur terminaron la jornada en 168.49 dólares, luego de alcanzar un máximo de 177 dólares y un mínimo de 166 dólares durante la sesión.

Una operación histórica en Estados Unidos

SK Hynix inició su cotización en el mercado estadounidense con un precio de colocación de 149 dólares por ADR y registró su primera negociación en 170 dólares, lo que representó un avance cercano al 14 % respecto al valor inicial.

La operación alcanzó un valor de 26,500 millones de dólares, recursos que la compañía utilizará para ampliar su capacidad de producción, construir nuevas instalaciones y adquirir equipos destinados a cubrir la creciente demanda de semiconductores.

El debut de la firma surcoreana se convirtió en la mayor salida al mercado estadounidense de una empresa extranjera, superando la operación realizada por la compañía china Alibaba en 2014, cuando recaudó alrededor de 25,000 millones de dólares.

La inteligencia artificial impulsa la demanda

El presidente del grupo SK, Chey Tae-won, destacó que la demanda de chips de memoria relacionados con la inteligencia artificial es "enorme" y aseguró que los clientes de la compañía continúan solicitando mayores volúmenes de producción.

En declaraciones a CNBC, el directivo afirmó que incluso después de que SK Hynix anunciara planes para duplicar su capacidad durante los próximos cinco años, sus socios consideran que esa expansión todavía será insuficiente ante las necesidades del mercado.

La compañía es actualmente el principal proveedor de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM), una tecnología utilizada para procesar grandes cantidades de datos a mayor velocidad mediante el apilamiento de múltiples capas de memoria.

Proveedor de gigantes tecnológicos

SK Hynix ocupa el decimosexto lugar entre las empresas con mayor capitalización bursátil, con un valor aproximado de 1.03 billones de dólares, gracias a su desarrollo y fabricación de semiconductores utilizados por grandes compañías tecnológicas, entre ellas Nvidia.

El fabricante surcoreano también cuenta entre sus clientes con empresas como Apple y se ha beneficiado del aumento del gasto mundial en infraestructura digital para desarrollar modelos de inteligencia artificial generativa.

Chey Tae-won señaló que los nuevos sistemas de inteligencia artificial y los robots con esta tecnología requieren grandes cantidades de chips de memoria, por lo que considera que el crecimiento actual del sector puede representar una transformación estructural para la industria.

Como parte de sus planes de crecimiento, SK Hynix invertirá 4,000 millones de dólares en una planta de empaquetado avanzado de chips en Indiana, Estados Unidos.

Sin embargo, la mayor parte de la expansión continuará en Corea del Sur, donde la empresa prevé construir un gran complejo de fabricación de semiconductores en Yongin, con una inversión estimada de 390,000 millones de dólares.