Intensifican revisión ambiental a transporte pesado en Nuevo León

La División Ambiental del Gobierno de Nuevo León, en coordinación con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, llevó a cabo un operativo vehicular enfocado en la detección de unidades de carga pesada con emisiones contaminantes visibles, así como en la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Operativo en zona de alta afluencia

Las acciones se desarrollaron en un punto estratégico de la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del municipio de Santa Catarina, donde se concentra un alto flujo de transporte de carga, lo que permitió realizar revisiones preventivas y focalizadas a las unidades que circulan por la zona.

Importancia de proteger la calidad del aire

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó la relevancia de estos operativos como parte de la estrategia integral para mejorar la calidad del aire en el estado.

“La contaminación generada por vehículos de carga pesada tiene un impacto directo en la calidad del aire que respiramos. Desde la División Ambiental estamos trabajando de manera permanente para atender esta problemática, combinando acciones de vigilancia, prevención y coordinación interinstitucional”.

Revisión de permisos y condiciones mecánicas

Durante el operativo, las autoridades interceptaron unidades de carga pesada que presentaban emisiones contaminantes ostensibles, con el objetivo de verificar que contaran con los permisos medioambientales correspondientes y que operaran conforme a la normativa establecida.

Además de detectar posibles irregularidades, estas acciones buscan generar conciencia entre los transportistas sobre la importancia del mantenimiento adecuado de sus vehículos y el respeto a las disposiciones ambientales.

Responsabilidad de operadores y propietarios

Por su parte, el procurador estatal de Medio Ambiente, Jorge Sosa, subrayó la responsabilidad legal de quienes operan y son propietarios de este tipo de unidades.

“Los vehículos de carga deben circular con sus permisos medioambientales en regla y en condiciones adecuadas. Estos operativos permiten detectar irregularidades y recordar que el cumplimiento de la ley no es opcional, es una obligación”.

La División Ambiental informó que continuará implementando operativos coordinados con distintas dependencias para fortalecer la supervisión ambiental, promover el cumplimiento de la normatividad y avanzar en la reducción de emisiones contaminantes, como parte del compromiso con la protección del medio ambiente y la salud de la población en Nuevo León.

