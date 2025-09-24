Cerrar X
Interviene Derechos Humanos en conflicto de maestra en kinder

La Comisión de Derechos Humanos intervino en el caso de la maestra Leidy Zúñiga, quien permanecía sin asignación de grupo desde el inicio del ciclo escolar

  • 24
  • Septiembre
    2025

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas intervino en el caso de la maestra Leidy Zúñiga, quien permanecía sin asignación de grupo desde el inicio del ciclo escolar, a pesar de que la Secretaría de Educación ya había reconocido que la docente tenía la razón.

El conflicto surgió cuando, por orden directa de la directora del jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en la colonia Arcoíris, la maestra fue dejada sin centro de trabajo. Esta situación generó varios días de protestas, en los que padres de familia mostraron públicamente su respaldo y reconocieron el desempeño de la educadora.

669a4d44-70ce-4bed-a40d-85c2884fdb42.jpg

Ante la presión social y las gestiones legales, la Comisión de Derechos Humanos emitió un resolutivo solicitando a la directora reincorporar a la maestra a su grupo dentro del plantel. De no acatarse esta indicación, la propia Secretaría de Educación también estaría incurriendo en desacato, lo que podría escalar el caso a otros niveles.

Al respecto, Alicia Isabel Pizaña Navarro, directora del CREDE, señaló que el resolutivo ya fue notificado y que se busca una solución inmediata.

59bf8921-0bfa-46f7-adbb-4d83a0f4c407.jpg

“Es Derechos Humanos el que está emitiendo un resolutivo, es lo que nos hicieron saber por parte de la Secretaría. Ya estuvimos ahí en el jardín viendo el tema y ya a partir de mañana se va a tener una reunión con la directora para que dé una solución”, expresó.

Por lo pronto, la resolución de Derechos Humanos representa una alternativa que mantiene en expectativa a la comunidad escolar, que sigue atenta al desenlace de este conflicto.


