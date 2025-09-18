Interviene UAdeC ante conflicto en el Hospital Universitario

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, informó que se atiende una diferencia de opiniones entre el director del Hospital Universitario y algunos trabajadores de la institución.

Señaló que tanto el secretario general como el oficial mayor ya tomaron cartas en el asunto y que se mantiene comunicación con la delegación sindical del hospital para esclarecer lo ocurrido. “El objetivo es que ninguna de estas diferencias afecte a los derechohabientes ni a los pacientes del Hospital Universitario”, expresó.

Trabajadores consultados indicaron que la situación ha generado incertidumbre, aunque reconocieron la disposición de la universidad para intervenir. “Esperamos que se aclaren los malentendidos y que la atención médica siga siendo prioridad”, señaló un empleado que prefirió mantenerse en anonimato.

Por su parte, representantes sindicales confirmaron que ya se han iniciado diálogos con la dirección del hospital. “Nuestro compromiso es que se respeten los derechos laborales y que el hospital funcione con normalidad”, declaró el delegado sindical.

Pimentel indicó que esperarán a contar con toda la información para proceder conforme a derecho y a lo que la institución requiera. “Las decisiones se tomarán en beneficio del hospital, de los trabajadores y de la comunidad universitaria”, concluyó.