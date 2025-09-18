Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_21c57030eb
Coahuila

Interviene UAdeC ante conflicto en el Hospital Universitario

Investigan diferencias en el Hospital Universitario de Coahuila, con el rector de la UAdeC asegurando que se está dialogando con la delegación sindical

  • 18
  • Septiembre
    2025

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, informó que se atiende una diferencia de opiniones entre el director del Hospital Universitario y algunos trabajadores de la institución.

Señaló que tanto el secretario general como el oficial mayor ya tomaron cartas en el asunto y que se mantiene comunicación con la delegación sindical del hospital para esclarecer lo ocurrido. “El objetivo es que ninguna de estas diferencias afecte a los derechohabientes ni a los pacientes del Hospital Universitario”, expresó.

Trabajadores consultados indicaron que la situación ha generado incertidumbre, aunque reconocieron la disposición de la universidad para intervenir. “Esperamos que se aclaren los malentendidos y que la atención médica siga siendo prioridad”, señaló un empleado que prefirió mantenerse en anonimato.

Por su parte, representantes sindicales confirmaron que ya se han iniciado diálogos con la dirección del hospital. “Nuestro compromiso es que se respeten los derechos laborales y que el hospital funcione con normalidad”, declaró el delegado sindical.

Pimentel indicó que esperarán a contar con toda la información para proceder conforme a derecho y a lo que la institución requiera. “Las decisiones se tomarán en beneficio del hospital, de los trabajadores y de la comunidad universitaria”, concluyó.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_psy_8516c67d0c
PSY es investigado por obtener fármacos con terceros
Whats_App_Image_2025_08_10_at_11_57_30_PM_e37dd1858a
Patrulla de Fuerza Civil arrolla y mata a ciclista
Whats_App_Image_2025_08_06_at_5_25_28_PM_d70dd38d6f
Exigen nuevo hospital del IMSS en Nuevo Laredo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_18_at_11_36_10_PM_7296e756d9
Pacta IP en México dará mayor impulso e inversiones con Canadá
Whats_App_Image_2025_09_18_at_11_31_39_PM_8b250eb276
Game over: IEPS 'pegará' a ingresos de videojuegos en México
Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_54_AM_ae0f201732
Pide Andrés Mijes consulta sobre paridad total
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×