Tamaulipas

Interviene Obras Públicas en caso de socavón en Nuevo Laredo

Carlos De Anda, secretario municipal de Obras Públicas, informó que propietarios de la casa se adueñaron de un callejón y colocaron mobiliario

  • 30
  • Octubre
    2025

La secretaría de Obras Públicas intervendrá en el caso del socavón que amenaza con tragarse una casa en la Colonia Victoria.

Carlos De Anda, secretario municipal de Obras Públicas, informó que propietarios de la casa, ubicada en la esquina de la Calle Victoria y Donato Guerra, se adueñaron de un callejón y colocaron algún mobiliario.

Han intentado notificarles que deben liberar el callejón para que puedan ingresar las máquinas y los trabajadores, para la rehabilitación correspondiente del hundimiento. Sin embargo, la casa siempre está sola.

“Ese socavón está sobre un callejón que daba justo a la 15 de Junio, la calle que va al Puente número 1, ahora ya el área de Desarrollo Urbano fue a delimitarle cuál es el espacio que los propietarios tomaron como parte de su predio, de su casa, hay algunos elementos que ellos construyeron.

“Ya les notificamos y les pedimos que los retiraran porque vamos a tener que meter maquinaria para poder llegar a los ocho metros”, expresó.

Se trata de un colector antiguo que está dañado, y desconoce cuántos tubos están caídos, por lo que deben llegar hasta ellos para poder sustituir los que sean necesarios.

Es una tubería de concreto que se instaló hace muchos años, y el primer paso es averiguar cuánto daño haya generado el socavón a la vivienda, cuánto haya erosionado la tierra con el arrastre del agua.

“Tenemos que darle solución, no sabemos el daño abajo cuál es, por eso queremos abrir completamente el callejón o la calle para poder saber.

“Ahorita estamos viendo precisamente que no hay ni un propietario a quién notificarle, entonces no queremos entrar directamente ahí hasta que no tengamos el visto bueno de la gente de que estén enterados de que vamos a entrar a lo que es el área municipal que es la calle o el callejón que está ahí”.

Los propietarios pueden comunicarse al teléfono 867 712-3020 con la arquitecta Tania López Jiménez, quien fue asignada al caso.


