SEP interviene en primaria de Reynosa tras denuncia

Tras la exposición en El horizonte, de las carencias que por años enfrentaron alumnos, padres y maestros de la Escuela Primaria Fidencio Trejo Flores, ubicada en la colonia Unidad Obrera de Reynosa, el caso llegó hasta la Secretaría de Educación Pública, desde donde se instruyó atender la situación del plantel.

Aunque aún quedan pendientes, autoridades del Gobierno del Estado de Tamaulipas llevaron a cabo acciones que permitieron que la escuela vuelva a operar en condiciones funcionales.

Visibilización permitió que llegara el apoyo

El director de la Escuela Primaria Fidencio Trejo Flores, ubicada en la colonia Unidad Obrera, señaló que valió la pena dar a conocer la realidad que durante largo tiempo enfrentaron alumnos, padres de familia y docentes del plantel, ya que fue después de que la situación se hizo visible ante las autoridades cuando comenzaron a recibir el apoyo necesario.

“Justo después de un reportaje que hizo la televisora, Televisión Azteca, se acercaron con nosotros para conocer las necesidades que había en el edificio y fue como se aterrizó la ayuda”.

Posteriormente, la problemática escaló rápidamente a nivel nacional, lo que permitió que el caso llegara hasta la Secretaría de Educación Pública, instancia desde donde se giraron instrucciones para atender y resolver las condiciones que presentaba la escuela primaria en la ciudad de Reynosa.

“Se estaba batallando, entre otras cuestiones, también porque había situaciones de robo de cableado; se habían metido a nuestra escuela a sustraer cosas y necesidades que se tenían y que aún se tienen”.

Mejoras realizadas por el Gobierno de Tamaulipas

Se informó que, aunque aún existen pendientes por resolver, el plantel ya se encuentra en condiciones de operar, luego de que autoridades del Gobierno del Estado de Tamaulipas pusieran manos a la obra para beneficiar directamente a la comunidad escolar.

“Nos apoyaron con el techo, con una parte de la barda de atrás que ya estaba carcomida, así como con pintura para toda la escuela y todo el edificio; entre los dos turnos, aproximadamente se ven beneficiados 670 alumnos más todo el personal educativo que laboramos en la escuela”.

