Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escuela_primaria_2026_307b8e39e2
Tamaulipas

SEP interviene en primaria de Reynosa tras denuncia

El plantel ya se encuentra en condiciones de operar, luego de que autoridades del Gobierno del Estado de Tamaulipas pusieran manos a la obra

  • 18
  • Febrero
    2026

Tras la exposición en El horizonte, de las carencias que por años enfrentaron alumnos, padres y maestros de la Escuela Primaria Fidencio Trejo Flores, ubicada en la colonia Unidad Obrera de Reynosa, el caso llegó hasta la Secretaría de Educación Pública, desde donde se instruyó atender la situación del plantel.

Aunque aún quedan pendientes, autoridades del Gobierno del Estado de Tamaulipas llevaron a cabo acciones que permitieron que la escuela vuelva a operar en condiciones funcionales.

Visibilización permitió que llegara el apoyo

El director de la Escuela Primaria Fidencio Trejo Flores, ubicada en la colonia Unidad Obrera, señaló que valió la pena dar a conocer la realidad que durante largo tiempo enfrentaron alumnos, padres de familia y docentes del plantel, ya que fue después de que la situación se hizo visible ante las autoridades cuando comenzaron a recibir el apoyo necesario.

“Justo después de un reportaje que hizo la televisora, Televisión Azteca, se acercaron con nosotros para conocer las necesidades que había en el edificio y fue como se aterrizó la ayuda”.

Posteriormente, la problemática escaló rápidamente a nivel nacional, lo que permitió que el caso llegara hasta la Secretaría de Educación Pública, instancia desde donde se giraron instrucciones para atender y resolver las condiciones que presentaba la escuela primaria en la ciudad de Reynosa.

“Se estaba batallando, entre otras cuestiones, también porque había situaciones de robo de cableado; se habían metido a nuestra escuela a sustraer cosas y necesidades que se tenían y que aún se tienen”.

Mejoras realizadas por el Gobierno de Tamaulipas

Se informó que, aunque aún existen pendientes por resolver, el plantel ya se encuentra en condiciones de operar, luego de que autoridades del Gobierno del Estado de Tamaulipas pusieran manos a la obra para beneficiar directamente a la comunidad escolar.

“Nos apoyaron con el techo, con una parte de la barda de atrás que ya estaba carcomida, así como con pintura para toda la escuela y todo el edificio; entre los dos turnos, aproximadamente se ven beneficiados 670 alumnos más todo el personal educativo que laboramos en la escuela”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

download_1_1_75ada72f7f
Celebra CONARTE 10 años de su programa 'Noches de Museos'
escena_paul_mccartney_9365412be9
Tendrá Salón de la Fama del Rock exposición de Paul McCartney
Whats_App_Image_2026_02_18_at_2_32_27_PM_a392d29bec
En su día, soldados brindan lealtad y servicio a la nación
publicidad

Últimas Noticias

deportes_nba_norchad_omier_d3080ee30a
Norchad Omier será el primer nicaragüense en jugar en la NBA
ufuk_525374e671
Se 'dan el sí' 150 parejas en boda colectiva en Salinas Victoria
Felix_arratia_junto_coreanos_7b513bd2f4
Inversión de empresa surcoreana impulsa empleo en Juárez
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
aduana_tamaulipas_2026_2ec1115036
Aduanas de Tamaulipas colapsan por falla de sistema
publicidad
×