Invitan a abogados a capacitarse en AI aplicada a ámbito jurídico

El doctor Jorge Eduardo González Guayda, presidente de la Asociación Iberoamericana de Innovación y Transformación Digital, anunció la realización del curso “Inteligencia Artificial para Abogados – Aplicaciones, Retos y Oportunidades”, dirigido a todos los profesionales del derecho que buscan actualizarse en el uso estratégico de esta tecnología en el ámbito jurídico.

El evento se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre, de 9:00 horas a 14:00, en el Hotel Royal Garden de Reynosa, salón Astorga. Los interesados podrán registrarse a través de la página de Facebook de Enterprise Business School, donde se encuentran disponibles informes y números de contacto.

Con una duración de cinco horas y en modalidad presencial, la capacitación busca acercar a los abogados a las novedades tecnológicas, plataformas y agentes de inteligencia artificial que ya están transformando los procesos legales, empresariales y gubernamentales.

Entre los objetivos específicos, se encuentran: comprender los fundamentos de la inteligencia artificial, conocer las principales herramientas aplicables a la práctica jurídica, analizar casos de éxito en el sector legal, evaluar los aspectos éticos y regulatorios, así como elaborar un plan de integración de estas tecnologías en la práctica profesional.

El curso está dirigido a abogados en ejercicio, despachos jurídicos, asesores legales corporativos, jueces, magistrados, funcionarios del sector justicia, estudiantes de derecho y consultores legales, quienes podrán beneficiarse de un temario dividido en cinco módulos, que incluyen temas como la automatización de contratos, el análisis predictivo de litigios, experiencias internacionales en tribunales y despachos, así como la regulación vigente en México, la Unión Europea y Estados Unidos.

Durante el anuncio, el Dr. Jorge Eduardo González Guayda subrayó la importancia de que los abogados se mantengan al día con los cambios tecnológicos:

“Es un curso que vamos a dar de inteligencia artificial para abogados que va relacionado al campo legal, para que los abogados puedan conocer las novedades tecnológicas, las nuevas plataformas y los nuevos agentes de inteligencia artificial que existen y que pueden ayudarnos mucho en sus procesos”, expresó.

El especialista destacó que la automatización de procesos es una tendencia que ya se está implementando en empresas y dependencias de gobierno, por lo que resulta indispensable que los profesionales del derecho conozcan estas herramientas y se involucren en su aplicación.

“Realmente la parte de automatización de los procesos es lo que viene; muchas empresas y dependencias de gobierno ya están automatizando con inteligencia artificial, y es importante que los abogados estén involucrados en estos procesos. Todos los abogados y toda la rama del derecho están invitados a este curso”, enfatizó.

Con esta capacitación, la Asociación Iberoamericana de Innovación y Transformación Digital busca reforzar las competencias de los profesionales jurídicos ante los retos de la transformación digital, preparándolos para responder de manera más eficiente a las demandas de la sociedad.

