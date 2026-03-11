Podcast
Tamaulipas

Invitan en Reynosa a tramitar aparatos funcionales gratuitos

El Distrito de Salud para el Bienestar No. 4 lanzó una campaña para otorgar sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos y otros apoyos

  • 11
  • Marzo
    2026

El Distrito de Salud para el Bienestar Número 4, con cabecera en Reynosa, lanzó una invitación a la población para realizar el trámite de aparatos funcionales a través de una campaña dirigida al público en general.

Como parte de este programa se están entregando diversos apoyos gratuitos, entre ellos sillas de ruedas, bastones, andadores, muletas, bastones de cuatro puntas, sillas conocidas como cómodo y aparatos auditivos, entre otros dispositivos destinados a mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas que lo requieren.

La oficina encargada del patrimonio de la Beneficencia Pública informó que las personas interesadas pueden comunicarse al número de WhatsApp 8999 419048, donde recibirán información sobre el programa y podrán entregar la documentación necesaria para acceder al beneficio.

Entre los requisitos solicitados se encuentran copia de credencial de elector, copia de CURP y copia de comprobante de domicilio.

De manera paralela también se desarrolla la campaña de cirugía de cataratas dirigida a personas que presentan este padecimiento visual.

Para participar en este programa, los interesados deben acudir a las oficinas centrales del Distrito de Salud para el Bienestar Número 4, ubicadas sobre el boulevard Morelos, en las instalaciones anteriormente conocidas como Centro de Salud.

En ese lugar deberán registrarse proporcionando su nombre completo y número telefónico, con el fin de ser contactados posteriormente para recibir una valoración médica previa.

Estos programas se realizan de manera conjunta por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, la Beneficencia Pública y el Sistema DIF Tamaulipas.

Las autoridades señalaron que todos los trámites se realizan de manera directa, sin intermediarios y de forma completamente gratuita para la población.


