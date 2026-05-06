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Tamaulipas

Invitan al festejo del Día de las Madres con grupo Pandora

El secretario de Bienestar Social de Reynosa, invitó a las familias al festejo por el Día de las Madres, este domingo 10 de mayo en el Polideportivo Municipal

  • 06
  • Mayo
    2026

El secretario de Bienestar Social del municipio de Reynosa, Antonio Chávez, hizo la invitación a las familias de la ciudad para asistir al festejo del Día de las Madres que se llevará a cabo este domingo 10 de mayo en el Polideportivo Municipal, donde se presentará de manera gratuita el grupo Pandora.

El funcionario señaló que el evento iniciará a las seis de la tarde, aunque las puertas del recinto serán abiertas desde las cuatro de la tarde para que las asistentes puedan ingresar con tiempo y encontrar un buen lugar.

Asimismo, informó que durante la celebración se contará con diversas sorpresas para las madres de familia, además de la participación de una rondalla del COBAT y un mariachi que amenizará el ambiente durante el festejo.

Antonio Chávez también destacó que el presidente municipal estará entregando rosas a las asistentes, como parte de las actividades preparadas para reconocer a las madres en su día.

De igual forma, aseguró que ya existe coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública para garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo del evento, con el objetivo de que las familias disfruten de una celebración tranquila y organizada.


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