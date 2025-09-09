Cerrar X
Tamaulipas

Invitan a exposición binacional de artes plásticas

El talento artístico de niñas y niños de los dos Laredos, se puede observar en la exposición de artes plásticas 'Paisajes de Colores'

  • 09
  • Septiembre
    2025

El talento artístico de niñas y niños de los dos Laredos, se puede observar en la exposición de artes plásticas “Paisajes de Colores”, en la Galería de la Estación Palabra “Gabriel García Márquez”.

Bibi Zárate, coordinadora de Espacios Culturales, invitó a la población de los dos Laredos a acudir a este recinto ubicado en la Avenida César López de Lara 1020, para admirar los trabajos realizados por estudiantes desde cinco años de edad hasta 17 años.

“Tenemos una exposición ahorita en la Galería de Estación Palabra, se inauguró el día sábado y va a estar hasta el 27 de septiembre. 'Paisajes de Colores’ es una exposición de la Academia Pintarte, y pueden venir a visitarla de martes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 a 3:30 de la tarde”, precisó Zárate.

Participan 30 niños y adolescentes de los dos Laredos con el tema de los paisajes, en homenaje a los artistas que se han expresado por medio del paisaje, como Gerardo Murillo Dr. Atl, José María Velasco, Monet, Van Gogh, Kandinsky y otros.

Zárate, quien también es pintora, señaló que todos los cuadros son muy creativos, y se observa cómo desarrollan la técnica.

“Podemos ver una expresión de los más chiquititos muy creativa, muy espontánea, y bueno, ya los más grandecitos demostrando un buen dibujo y una técnica”, declaró.


