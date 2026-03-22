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Nuevo León

Invitan a caminata para aprender sobre el autismo en Monterrey

Los organizadores señalaron que cualquier persona interesada puede unirse a la caminata, con el objetivo de generar conciencia y ampliar el conocimiento

  • 22
  • Marzo
    2026

La asociación civil SOFE Unidos por el Autismo invitó a la ciudadanía a participar en la "Caminata por la Inclusión", un evento que busca sensibilizar, aprender y acompañar a personas con autismo.

De acuerdo con Alejandro Torres, integrante de la asociación, esta será la tercera edición consecutiva del evento, que se realizará el miércoles 1 de abril a las 16:00 horas.

El recorrido iniciará en la Plaza Morelos, cerca de la tienda Del Sol, en el centro de Monterrey, y está abierto a toda la ciudadanía.

¿Cuál es el objetivo del evento?

La intención principal es luchar contra la discriminación que enfrentan los niños con autismo y sus familias, además de fomentar una mayor inclusión social.

“La caminata que vamos a tener el próximo 1 de abril, es un evento que estamos realizando para concientizar a las personas referente al autismo, dado que el día 2 se conmemora el Día Mundial del Autismo.
“Se trata de acercarse, al menos preguntar de qué es la caminata, qué es el autismo, que eso es lo que queremos lograr y llegarle a la gente que desconoce el tema para que se vaya con algo nuevo y que a su vez él pase la voz a sus familias”, dijo Torres.

¿Quiénes pueden participar?

Los organizadores señalaron que cualquier persona interesada puede unirse a la caminata, con el objetivo de generar conciencia y ampliar el conocimiento sobre esta condición.


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